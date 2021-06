WIESBADEN (ots) - - Gesamtförderbetrag erhöhte sich um 13 % auf 783 Millionen

Der Fachkräftemangel gehört seit vielen Jahren zu den drängendstenHerausforderungen der Wirtschaft hierzulande. Eine Form, berufliche Aufsteigerfinanziell zu unterstützen, stellt das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz(AFBG) dar, das vor 25 Jahren eingeführt wurde und lange Zeit als Meister-Bafögbekannt war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des 25.Jahrestags des sogenannten "Aufstiegs-Bafög" mitteilt, wurden im Corona-Jahr2020 bundesweit rund 178 000 Menschen mit Schulungen, Weiterbildungen oderanderen Maßnahmen gefördert. Das waren 11 000 Personen mehr als im Jahr 2019 -ein Plus von 7 %. Der Betrag, mit dem die Menschen gefördert wurden - eineMischung aus Zuschüssen und Darlehen - erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um13 %: 2020 betrug er gut 783 Millionen Euro.Der steigenden Zahl an im Rahmen des AFBG Geförderten steht ein Rückgang neuerAuszubildender gegenüber. 2020 sank nach vorläufigen Ergebnissen die Anzahl neuabgeschlossener Ausbildungsverträge als eine Folge der Corona-Pandemie gegenüberdem Vorjahr um mehr als 9 %.AFGB-Beziehende typischerweise zwischen 20 und 35 Jahre alt und ohne EinkommenPersonen, die sich noch am Beginn ihrer Karrierewege befinden, stehen beim AFBGbesonders im Fokus: Die Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen umfasste mit knapp141 000 Geförderten 79 % aller geförderten Personen im Jahr 2020.Frauen profitierten von dem Förderungsprogramm mit einem Anteil von knapp 40 %etwas weniger als Männer. Das hängt im Wesentlichen mit dem relativ niedrigenFrauenanteil in den geförderten Fortbildungsberufen zusammen.Die finanzielle Bedürftigkeit der Antragsstellenden ist ebenfalls einentscheidendes Kriterium für die Bewilligung der Förderung: Etwa drei Viertelder insgesamt knapp 99 000 in Vollzeit Geförderten bezogen kein Einkommen, bei18 % der Geförderten lag das Jahreseinkommen unter 5 000 Euro.Erzieherinnen und Erzieher profitieren am stärksten vom AFBGAuf Platz 1 der am stärksten geförderten Fortbildungsberufe standen im Jahr 2020mit 39 600 geförderten Personen - 83 % davon weiblich - die staatlichanerkannten Erzieherinnen und Erzieher. Diese profitierten von der viertenÄnderung des AFBG im letzten Jahr, welches ihnen nun beim Besuch einerFachschule bessere Förderkonditionen im AFBG als im Schüler-BAföG ermöglicht.Die dreijährige Ausbildung für den Beruf verläuft in den ersten beiden Jahrenausschließlich an einer Fachschule und bleibt für die Schülerinnen und Schülerohne Ausbildungsvergütung. Der Berufszweig zeichnet sich dennoch durch steigendeBeliebtheit aus: Von 2017 bis 2019 ist die Zahl der Teilnehmerinnen undTeilnehmern in der Erzieherausbildung um 7 % von 94 600 auf 101 100 Personengestiegen. Der finanzielle Aufwand des Aufstiegs-Bafög lag in diesem Berufszweigbei insgesamt gut 233 Millionen Euro und durchschnittlich knapp 5 900 Euro proPerson. Im Verhältnis zur Zahl der geförderten Personen lag der Förderbetragsomit deutlich höher als in klassischen Fortbildungsberufen. Zu diesen zähltetwa der Beruf des Industriemeisters bzw.-meisterin im Bereich Metall, der sichmit 10 800 geförderten Personen auf Platz 2 befindet. Da der Abschlussberufsbegleitend erworben wird, verdienten angehende Industriemeisterinnen und-meister, anders als die angehenden Erzieherinnen und Erzieher, bereits Geld underhielten durchschnittlich knapp 2 900 Euro Fördermittel pro Person.Zahl der Geförderten hat sich seit 1996 versechsfachtSeit 1996 wurden durch das AFBG mehr als drei Millionen Fälle gefördert undinsgesamt rund zehn Milliarden Euro an Fördermitteln aufgebracht. 1996 wurdeninsgesamt 28 700 Personen gefördert. Der Frauenanteil lag damals mit rund 15 %deutlich niedriger als 2020 (40 %). Die Förderzusagen umfassten 1996 insgesamt234 Millionen D-Mark.Was hingegen bis heute Bestand hat, ist das überwiegend junge Alter derGeförderten. Im ersten Jahr des AFBG war der Anteil der 20 bis 35-Jährigen mitknapp 88 % sogar noch größer als 2020 (79 %).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.