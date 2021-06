Köln (ots) -- Mehr Reichweite und kürzere Ladezeiten, führende Sicherheit und Konnektivität- Zusammenarbeit mit Branchenexperten: Google , Luminar, Northvolt und NVIDIA- Volvo Cars Tech Moment aus Göteborg online live verfolgenVolvo wird vollelektrisch: Im Rahmen des digitalen Live-Events Volvo Cars TechMoment am heutigen Mittwoch (30. Juni 2021) präsentiert der schwedischeAutomobilhersteller seine Strategie und kommende Technik, die den Umstiegbegleitet. Volvo Cars bietet ab 2030 ausschließlich Elektroautos an und will zueinem weltweit führenden Unternehmen im schnell wachsendenPremium-Elektroauto-Segment aufsteigen.

Volvo Cars gibt einen ersten Einblick in die Technik, die die Basis für allevollelektrischen Volvo Fahrzeuge der nächsten Generation sein wird. An der liveaus dem schwedischen Göteborg übertragenen Veranstaltung nehmen auch Vertretervon Google, Luminar, Northvolt und NVIDIA teil - enge Partner, mit denen Volvoauf dem Weg in die vollelektrische Zukunft kooperiert.Die verschiedenen Keynotes liefern spannende neue Details zur Umstellung aufreine Elektroautos, zur zunehmend in die eigenen Hände genommenenSoftwareentwicklung, zur Zentralisierung der Datenverarbeitung, zu noch bessererSicherheitstechnik sowie der Einführung des sicheren autonomen Fahrens. ImRahmen des Volvo Cars Tech Moment wird der schwedischePremium-Automobilhersteller auch seinen zukünftigen Ansatz für Infotainmentvorstellen und ein Konzeptfahrzeug präsentieren, das die Technikstrategievisualisiert und einen Einblick in die Zukunft des Designs im rein elektrischenZeitalter gibt."Auf dem Weg zu einem Premium-Automobilunternehmen, das ab 2030 ausschließlichElektrofahrzeuge verkaufen wird, wollen wir die besten Autos unserer 94-jährigenGeschichte bauen", kündigt Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars,an. "Dies ist eine spannende Zeit in unserer Entwicklung. Wir werden diewachsende Kundennachfrage nach reinen Elektroautos erfüllen, die nahtloseKonnektivität, branchenführende Sicherheitsstandards und fortschrittlichesautonomes Fahren bieten."Bessere E-Autos, mehr MargeVolvo Cars hat sich der vollständigen Elektrifizierung verschrieben und verfolgtehrgeizige Pläne für seine nächste Generation vollelektrischer Fahrzeuge. Diereale Reichweite soll sich im Vergleich zu den aktuellen Elektroautos mehr alsverdoppeln, die Batterie wesentlich schneller geladen werden. Auch die Kostenfür den Fahrzeugbesitz und das Aufladen will Volvo senken. Bis Mitte dieses