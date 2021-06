Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Ambitionen von KRORR BREMSE bei HELLA. Wir schauen auf positive Nachrichten von MORGAN STANLEY und SYMRISE. Außerdem im Fokus: Gewinnsprünge bei chinesischen Chipherstellern lassen für die Branche hoffen.

In New York konnten die Indizes gestern nochmal leicht zulegen. Allerdings beendeten DOW JONES und S&P500 die Handelssitzung nah am Tagestief. Trotzdem reichte es zumindest beim marktbreiten S&P500 für ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis. Der NASDAQ100 hingegen erreichte sein neues Allzeithoch auch gestern wieder mit mehr Dynamik. Der Index beendete den Handel nah am Tageshoch und koppelte sich damit von den anderen Segmenten ab. Die Technologiewerte haben ihre Führerschaft an den Aktienmärkten zurückerobert. Besonders deutlich wird das im direkten Chartvergleich.