Hauptversammlung der CANCOM SE stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

- Dividendenvorschlag von 0,75 Euro pro Aktie angenommen - Neues Vergütungssystem für den Vorstand beschlossen



München, 30. Juni 2020 - Die virtuelle Hauptversammlung der CANCOM SE hat am 29. Juni 2021 allen Beschlussvorschlägen der Tagesordnung mit großer Mehrheit zugestimmt. Die vorgeschlagene deutliche Steigerung der Dividende von 0,50 Euro auf 0,75 Euro pro Aktie wurde angenommen. Auch das vorgelegte Vergütungssystem für neu abzuschließende Vorstandsverträge billigten die Aktionärinnen und Aktionäre mit breiter Mehrheit. Ebenso bestätigte die Hauptversammlung das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat.

In den weiteren Tagesordnungspunkten wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit jeweils großer Mehrheit für das Geschäftsjahr 2020 entlastet. Auch der Bestellung von KPMG als Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr stimmten die Aktionäre zu.



Wie im vergangenen Jahr fand die Hauptversammlung aufgrund der bestehenden Einschränkungen als virtuelle Hauptversammlung ohne Präsenz der Aktionäre statt. Rund 69 Prozent des stimmberechtigten Kapitals übten dabei das Stimmrecht aus.



In seiner Rede zog CANCOM CEO Rudolf Hotter eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 und blickte angesichts des Digitalisierungsschubs in Wirtschaft und Gesellschaft optimistisch in die Zukunft. Dabei bestätigte er die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, wie sie zuletzt in der Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2021 veröffentlicht worden war.

