CANCOM SE: Hauptversammlung der CANCOM SE stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

In den weiteren Tagesordnungspunkten wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit jeweils großer Mehrheit für das Geschäftsjahr 2020 entlastet. Auch der Bestellung von KPMG als Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr stimmten die Aktionäre zu.

Wie im vergangenen Jahr fand die Hauptversammlung aufgrund der bestehenden Einschränkungen als virtuelle Hauptversammlung ohne Präsenz der Aktionäre statt. Rund 69 Prozent des stimmberechtigten Kapitals übten dabei das Stimmrecht aus.

In seiner Rede zog CANCOM CEO Rudolf Hotter eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 und blickte angesichts des Digitalisierungsschubs in Wirtschaft und Gesellschaft optimistisch in die Zukunft. Dabei bestätigte er die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, wie sie zuletzt in der Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2021 veröffentlicht worden war.





Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.