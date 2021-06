Paysafe ermöglicht Online-Barzahlungen im Microsoft Store auf der Xbox

paysafecard ist in 50 Ländern über ein Vertriebsnetz von mehr als 650.000 Verkaufsstellen erhältlich und ermöglicht es Konsumenten, online mit Bargeld für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Die Zahlungstransaktionen werden einfach und sicher mit einem 16-stelligen Code abgewickelt. Über ein paysafecard-Onlinekonto haben Konsumenten zudem die Möglichkeit, Guthaben zu kombinieren. Sensible Finanzdaten wie Bankverbindung oder Kreditkartendaten werden nicht benötigt.

Die Integration von paysafecard als eine Zahlungsoption auf der Xbox folgt auf die erstmalige Einbeziehung der eCash-Zahlungslösung in den Microsoft Store auf der Xbox, die im Dezember 2020 an den Start ging. Der erweiterte Service ist nun in 22 Ländern verfügbar, und zwar in Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Spanien, Schweden, der Schweiz und Großbritannien.

Die Markteinführung ist die neueste Entwicklung in einer laufenden und vielfältigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Zuletzt nutzte Paysafe die offene und flexible Cloud-Computing-Plattform und Tools von Microsoft Azure für seine Zahlungsabwicklungsdienste in den USA.

Udo Müller, CEO von paysafecard, erklärte dazu: „Mit der Integration von paysafecard in den Microsoft Store auf der Xbox steht Millionen von Kunden eine wichtige alternative Zahlungsmethode zur Verfügung. paysafecard erfreut sich schon seit einiger Zeit großer Beliebtheit im Gaming-Bereich und bietet Gamern eine unkomplizierte und sichere Online-Bezahlmöglichkeit. Es ist eine Inklusiv-Option für diejenigen, die vielleicht kein herkömmliches Bankkonto haben, und bietet eine einfache Möglichkeit zur Verwaltung von Entertainment-Budgets.”