First Graphene sucht sich einen starken Vertriebspartner, um die Betonindustrie Neuseelands zu erobern - und der Welt erneut zu zeigen, welche Vorteile Graphen bringen kann.

Laut den Bedingungen der Vereinbarung wird GtM Action, die Gesellschaft konzentriert sich auf Anwendungen von Graphentechnologie in zahlreichen Sektoren, als exklusiver Wiederverkäufer für First Graphenes PureGRAPH-Produkte fungieren. GtM Action hat zudem das Recht, kommerzielle Gelegenheiten für Graphentechnologien zu entwickeln und das – nicht exklusive – Recht, pureGRAPH auch in andere Sektoren des neuseeländischen Marktes zu verkaufen.

First Graphene ( WKN A2ABY7 / ASX FGR ) nimmt sich jetzt die Betonindustrie Neuseelands vor. Der australische Graphenproduzent meldete dazu eine Vertriebsvereinbarung mit der in Auckland ansässigen GtM Action.

Forschungen hatten gezeigt, dass schon geringe Mengen von PureGRAPH eine 34%ige Steigerung der Druckfestigkeit des Betons und zudem eine 27%ige Steigerung der Zugfestigkeit bewirken können. Hinzu kommt, dass die Wasserdurchlässigkeit reduziert wird und Stahlverstärkungen vor Korrosion geschützt werden.

Mike Ogle, Managing Director von GtM Action sieht in dem heute gemeldeten Deal eine aufregende Gelegenheit, die Produktivität der Betonindustrie in Neuseeland zu steigern, während gleichzeitig die CO2-Bilanz der Branche verbessert werde. Angesichts der fortlaufenden Fortschritte beim 3D-Druck von Beton und der Einbeziehung von mit Graphen verstärktem Mörtel, würden einige der traditionellen Produktionsprozesse vor große Herausforderungen gestellt, so Ogle weiter.

Mehrere Kunden bereits in den Startlöchern

Laut GtM Action hat man bereits eine Reihe von Kunden, die die Verwendung von PureGRAPH testen, von denen einer unmittelbar davorstehe, Graphen bei der Herstellung von Lagerschuppen für Gefahrgüter, Produkten für den Landschaftsbau sowie verschiedenen Anwendungen für die Landwirtschaft einzusetzen!

Wie First Graphenes CEO Michael Bell ausführte, sei es das Ziel der Kooperation mit GtM Action, die Vertriebsreichweite des Unternehmens und die Bekanntheit von Graphentechnologie auszuweiten. Man freue sich nun darauf, zusammen mit GtM kommerzielle Chancen in Neuseeland zu entwickeln und damit die Vorteile des PureGRAPH-Produkts der globalen Betonindustrie einmalmehr vor Augen zu führen.

Fazit: Ein vielversprechender Deal, den First Graphene heute meldet – auch und gerade unter dem Aspekt, dass man ihn als „Show Case“ für die Betonbranche insgesamt nutzt. Wir sind gespannt, wann die ersten Erfolgsmeldungen eintrudeln. In Australien bewerteten die Anleger die heutigen News positiv und schickten die First Graphene-Aktie bei gutem Handelsvolumen um knapp 4% nach oben. Das Papier war allerdings auch in den letzten Tagen bereits deutlich gestiegen.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der First Graphene halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der First Graphene steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu First Graphene entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der First Graphene halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von First Graphene profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.