Kann die Apple-Aktie in den nächsten Wochen das Kursziel bei 145 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) in einer Aufwärtsbewegung. Hier die Analyse:

„Rückblick: Lange Zeit hatten die Käufer in der Apple-Aktie im Bereich um 128,50 USD Schwierigkeiten. Es hat einige Tage gedauert, bis die Bullen diese Widerstandszone am 14. Juni knacken konnten, nachdem im Vorfeld die mittelfristig federführende Aufwärtstrendlinie erfolgreich getestet wurde. Seitdem aber machen die Bullen keine Gefangenen mehr. In einer schwungvollen und dynamischen Kaufwelle nähert man sich jetzt der mittelfristig entscheidenden Widerstandszone um 138 USD an.