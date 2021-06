Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Der deutsche Konsument trifft seine Entscheidung für den Kauf einerWare oder die Beauftragung eines Dienstleisters bewusst und recherchiert vorherim Netz. Bewertungen und Erfahrungsberichte im Internet spielen die größte Rollevor einem Kauf oder der Beauftragung eines Dienstleisters: Inzwischen suchenfast zwei Drittel der Deutschen gezielt danach, bevor sie eine Entscheidungtreffen. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine repräsentative GfK-Umfrage[1] desKölner Lokalmarketing-Experten Greven Medien. Immer seltener nutzt der Konsumentvor der Kaufentscheidung jedoch den direkten Kontakt zum Unternehmen: Nur nochjeder Achte (12,7 %) gibt an, vor dem verbindlichen Kauf oder der BeauftragungKontakt zu dem Unternehmen aufzunehmen. Vor fünf Jahren war es noch gut jederDritte (34,5 %). Für Unternehmer heißt das: Die Darstellung der eigenen Produkteund Dienstleistungen im Netz ist wichtiger als je zuvor.Online-Shopping ist selbstverständlicher geworden. Auch wenn sich dieInteressenten weiterhin stark an Online-Bewertungen orientieren, suchen sie vorder Kaufentscheidung kaum noch den direkten Kontakt zum Unternehmen. Während vorfünf Jahren bei mehr als jeder dritten verbindlichen Kaufentscheidung vorab dasUnternehmen kontaktiert wurde (2016: 34,5 %), ist dies heute nur noch bei jederachten der Fall (2021: 12,7 %). Von den wenigen Verbrauchern, die den direktenDialog zum Unternehmen suchen, sind überdurchschnittlich viele entwederbesonders jung oder eher alt: 14,5 Prozent der 18- bis 29-jährigen sowie 15,8Prozent der 60- bis 69-jährigen sowie 19,6 Prozent der 70- bis 74-jährigenBefragten geben an, vor der finalen Entscheidung mit dem Unternehmen Kontaktaufzunehmen.Für Unternehmer und Händler bedeutet das: Die Gelegenheit, den Interessenten impersönlichen Kontakt zu überzeugen, schwindet. Dementsprechend spielenvorhandene und frei verfügbare Informationen im Netz eine immer größere Rolle."Wir beobachten hier einen extremen Aufwärtstrend: Die digitale Reputationgewinnt dramatisch an Bedeutung", meint Patrick Hünemohr, Geschäftsführer vonGreven Medien, dem Experten für lokales, digitales Marketing. "Von der Websitebis zu den Kundenbewertungen: Die Qualität der Online-Präsenz entscheidet mehrdenn je, für welchen Händler, Gastronom, Arzt oder Handwerker sich der Kundeentscheidet. Diese Kontakte, die eine schnelle Entscheidung auf digitalem Wegetreffen, darf der lokale Unternehmer auf keinen Fall verlieren, um im hartenWettbewerb zu bestehen", erläutert Hünemohr.