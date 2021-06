Neckarsulm (ots) - Mehr Recycling für mehr Umweltschutz: Seit Juni 2021 bestehen

alle von der Schwarz Produktion hergestellten PET-Einwegpfandflaschen der Lidl-

und Kaufland-Eigenmarken in Deutschland zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik

(rPET), ausgenommen Deckel und Etikett. Jede dieser neuen Flaschen ist

vollständig aus alten Flaschen produziert und aufgrund ihres geringen Gewichts

besonders ressourcenschonend. Diesen wesentlichen Entwicklungsschritt im

PET-Recycling erzielte die Schwarz Produktion durch hohe Investitionen in den

Wertstoffkreislauf, teilweise selbstentwickelte Lösungen und langjährig

aufgebautes Know-how.



rPET bei Lidl und Kaufland





Bereits 2008 hat Lidl mit der Entwicklung der "Saskia"-Kreislaufflasche eineVorreiterrolle in der Kreislaufwirtschaft eingenommen. Mittlerweile bietet dieHandelssparte rund 60 Getränkesorten in PET-Einwegflaschen an, die zu 100Prozent aus Rezyklat bestehen. Lidl-Kunden können die Flaschen am"verantwortlicher verpackt"-Logo erkennen. Auch in der Marketingkampagne setztLidl mit Postern aus Recyclingmaterial auf Nachhaltigkeit. Mehr unter:http://www.lidl.de/kreislaufflascheBei der Handelssparte Kaufland bestehen rund 50 Getränkesorten der EigenmarkeK-Classic zu 100 Prozent aus rPET. Diese Flaschen sind durch das "bewussterverpackt"-Logo gekennzeichnet. Mehr unter: http://www.kaufland.de/plastikMit der Erhöhung auf 100 Prozent rPET bei den PET-Einwegflaschen spart dieSchwarz Gruppe 2021 - im Vergleich zu PET-Flaschen ohne Rezyklat - insgesamt48.000 Tonnen Neuplastik und 79.000 Tonnen CO2 ein*.*Berechnung auf Basis prognostizierter Jahresmenge und Annahme einer Umstellungvon 100 Prozent Neumaterial auf 100 Prozent Rezyklat.Weitere Informationen zur Plastikstrategie REset Plastic:http://www.reset-plastic.comWeitere Informationen zur Schwarz Gruppe: http://www.presse.schwarzPressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon: +49 (0) 7132 30788600E-Mail: mailto:presse@mail.schwarzWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/4955838OTS: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG