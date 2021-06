München (ots) -



- Fünf konkrete Wahlversprechen für Makler, die mit Konditions-, IT-, und

Service-Checks getestet werden können.

- Ein eigens entwickelter "Pool-O-Mat" zeigt, wie JDC zum individuellen

Maklerprofil passt. Die Ergebnisse werden anonymisiert am Ende der Kampagne

ausgewertet und zeichnen damit ein Stimmungsbild in der deutschen

Maklerschaft.

- Live-Streams wie die "JDC Elefantenrunde" sowie ein "Wahlhelfer"-Programm mit

Umsatzbeteiligung für neu geworbene Partner begleiten die Kampagne.



Jung, DMS & Cie., einer der größten Technologieplattform-Anbieter für den

Finanz- und Versicherungsvertrieb in Europa, geht - ein Jahr nach der

Poolwechsel-Kampagne - in eine neue Makleroffensive. Passend zum Superwahljahr

2021 startet JDC eine eigene Wahlkampagne unter dem Motto "JDC - eine Wahl fürs

Leben". ( https://www.youtube.com/watch?v=qvP4CLQvn38 )







konkrete Wahlversprechen - also Kernthemen für einen Maklerpool, auf die sich

JDC seit Jahren konzentriert:



- Finanzielle Sicherheit (Provisionen, Courtagen, Abrechnung)

- Innere Sicherheit (Regulatorik, Datenschutz, IT-Sicherheit)

- Operative Sicherheit (Angebote, Abwicklung, Verwaltung, Bestandsübertragungen)

- Technische Revolution (Apps, Tools und KI - 100% digital)

- Altersabsicherung (Stichwort Maklerrente)



Um die Wahlversprechen schon heute zu erleben, stellt JDC einen

Konditions-Check, einen IT-Check sowie einen Service-Check zur Verfügung. So

lassen sich beispielsweise mit dem Konditions-Check die eigenen Maklereinnahmen

mit denen von JDC vergleichen. JDC macht dann ein Best-Price-Angebot.



Für Unentschlossene gibt es bei der JDC-Wahlkampagne natürlich auch einen eigens

entwickelten "Pool-O-Mat" ( https://www.poolomat.de/ ). Nach Beantwortung von 15

Aussagen erhalten User sofort ein Ergebnis, wie JDC und die

Plattformdienstleistungen zum jeweiligen Maklerprofil passen. Bei diesem

spielerischen, aber fundiert auswertbarem Tool werden die Antworten - natürlich

anonymisiert - analysiert, sodass nach Abschluss der Kampagne die Antworten aus

dem "Pool-O-Mat" ein Stimmungsbild der deutschen Maklerschaft und ihren

Bedürfnissen zeichnen.



Begleitet wird die JDC-Wahlkampagne von zahlreichen digitalen

Wahlveranstaltungen. In Live-Streams wie etwa der "Elefantenrunde" informieren

die JDC-Vorstände über die neusten Entwicklungen im Unternehmen. Beim "JDC

Roundtable" stellen sich die Produktmanager von JDC den Fragen der Makler.



Und wie im echten Wahlkampf gibt es auch bei der JDC-Wahlkampagne ein

Und wie im echten Wahlkampf gibt es auch bei der JDC-Wahlkampagne ein
Wahlhelferprogramm. Dabei sollen aber nicht Plakate geklebt werden, sondern







