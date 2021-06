DFV Deutsche Familienversicherung AG: Markteintritt in Österreich, neues Kombiprodukt und neue Vertriebskooperationen

Markteintritt in Österreich mit der Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen

Digitale Vertriebsplattform als Grundlage für erfolgreiche Internationalisierung

Übertragung der Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 Digital auf Österreich

Neues Kombiprodukt "DFV-KombiSchutz" für den deutschen Markt

Zwei neue Vertriebskooperationen als zusätzliche Wachstumstreiber

Bestätigung der Ziele 2021



Frankfurt am Main, 30. Juni 2021 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("DFV", "Deutsche Familienversicherung"), ein in Europa führendes InsurTech und digitales Versicherungsunternehmen kann trotz eines COVID-19-Pandemie bedingten schwierigen Marktumfeldes vermelden, dass sie aufgrund ihres digitalen und online-basierten Geschäftsmodells diesen Schwierigkeiten trotzt.



Heute startet die DFV in Österreich mit dem Vertrieb von Tierkrankenversicherungen für Hunde und Katzen und bringt gleichzeitig in Deutschland ein neues Kombiprodukt, den "DFV-KombiSchutz", auf den Markt.



Skalierbarer digitaler Vertrieb auch in Österreich

Der Markt für Tiergesundheit erlebt weltweit einen Boom; das globale Marktvolumen wird laut Schätzungen im Jahr 2021 auf rund 40 Mrd. USD steigen. Mit dem Einstieg in einen weiteren europäischen Markt internationalisiert das Frankfurter InsurTech sein Tätigkeitsfeld und setzt seinen Wachstumskurs im Bereich der Tierkrankenversicherung konsequent fort.



Unter der Domain www.dfv.at startet das Frankfurter InsurTech heute auf Basis seiner digitalen Vertriebsplattform mit einem attraktiven Endkundenprodukt in Österreich. Laut Statista lebten im Jahr 2019 0,64 Mio. Hunde und 1,8 Mio. Katzen in österreichischen Haushalten. Um das vorhandene Marktpotenzial in Österreich bereits frühzeitig intensiv zu nutzen, wird die in Deutschland bestehende Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 Digital spätestens ab dem 01.09.2021 auf Österreich übertragen. Dann wird die neue Tierkrankenversicherung der Deutschen Familienversicherung auch auf den reichweitenstarken TV- und Online-Kanälen der Sendergruppe in Österreich vertrieben. Die Vermarktung erfolgt, nach deutschem Vorbild, unter der Marke "PETPROTECT" und über die Website www.petprotect.at.