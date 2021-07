Deutsche Bank erwägt noch dieses Jahr US-Börsengang, 804010

Die Deutsche Bank könnte nach Angaben ihres Vorstandssprechers Rolf Breuer noch in diesem Jahr an den US-Aktienmarkt gehen. Zu der am Freitag abgeschlossenen Übernahme der amerikanischen Bankers Trust (BT) sagte er, Ziel in den kommenden Monaten sei es, das neue Unternehmen zu verschlanken und BT schnellstmöglich zu integrieren.

