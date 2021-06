Aufruf zur Teilnahme an der #NewEuropeanBauhausFashion-Bewegung / The New European Bauhaus - Werkstatt der Zukunft (FOTO)

Berlin & Frankfurt (ots) - Gemeinsam sind wir lauter! Ein Umdenken der

Modeindustrie im Sinne des New European Bauhaus -Gedankens, diesem Ziel widmet

sich die digitale EU-Konferenz The New European Bauhaus - Werkstatt der Zukunft

des Fashion Council Germany , die am 6. Juli 2021 im Rahmen der Frankfurt

Fashion Week stattfindet. Die neue Veranstaltungsreihe dient als Plattform, um

Expert:innen aus Design, Politik, Lehre, Retail, Textil, Kunst und Wissenschaft

zusammenzubringen und die Zukunft der europäischen Mode- und Textilindustrie auf

Basis des Green Deals neu zu definieren. Die Mission: Gutes Design,

Nachhaltigkeit, Innovation, Technologie und Inklusion vereinen.



Um die Interviews, Panels, Talks und Werkstätten am 6. Juli streamen zu können,

werden alle Interessent:innen gebeten, sich über die Website

http://www.neweuropeanbauhaus.fashion zu registrieren.





Zu den Sprecher:innen der Konferenz zählen 57 interdisziplinäreBranchenexpert:innen , darunter u.a.:- Politik: Ursula von der Leyen (President of the European Commission), Dr.Christian Ehler (Member of Parliament, European Parliament), Mariya Gabriel(Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth),Michelle Müntefering (Minister of State, Federal Foreign Office)- Skills & Craft / Fashion Design: Lucie & Luke Meier (Creative Directors, JilSander), Michael Kliger (CEO, Mytheresa), Dirk Schönberger (Global CreativeOfficer, MCM), John Cloppenburg (Managing Director, P&C), William Fan(Designer, William Fan), Javier Goyeneche (President & Founder, Ecoalf),Adebayo Oke-Lawal (CEO, Orange Culture), René Storck (Founder, René Storck),Jeanne De Kroon (Founder, Zazi Vintage), Esther Perbandt (Founder, EstherPerbandt) sowie die Europäischen Fashion Councils- Creative Industries: Johann König (Galerist, Entrepreneur & Art Mediator,König Galerie), Thomas Willemeit (Founding Partner, GRAFT), Alexi Lubomirski(Photographer), Florian Drücke (Chairman & CEO, Bundesverband Musikindustrie)- Klima / Sustainability: Hans Joachim Schellnhuber (Climate Scientist, PodsdamInstitute for Climate Impact Research), Georgina Johnson (Founder & Editor,The Laundry Arts & The Slow Grind), Simon Angel (CEO, Diplomacy Studio),Jasmien Wynants (Expert for Sustainable Fashion, Flanders DC - Close The Loop)- Education & Inklusion: Prof. Dilys Williams (Director Centre for SustainableFashion, University of the Arts London), Nadja Swarovski (Chairwoman,Swarovski Foundation), Jacqueline Farrell (Education Director, The Prince'sFoundation), Jonathan Holslag (Professor, Free University Brussels), WaridiSchrobsdorff (CEO, FA254)- Innovation: Matthew Drinkwater (Head of Fashion Innovation Agency), AnnaFranziska Michel (CEO & Founder, yoona.ai), Archibald Charlet (StartupsPrograms Manager, LVMH), Antje Hundhausen (Vice President Brand Experience,Deutsche Telekom), Fabian Vogelsteller (Founder, Lukso Blockchain), Lisa Lang(Associate Director Innovation, Euratex), Thomas Gries (Head of Institute forTextile Technology, RWTH Aachen University)Das Programm inklusive der Themen und Sprecher:innen finden Sie auf der Website.Presseinformation & Bildmaterial: https://go.tneb.fashion/press_material----------------------------------Social MediaInstagram: @neweuropeanbauhaus.fashion(https://www.instagram.com/neweuropeanbauhaus.fashion/)#neweuropeanbauhausfashion #werkstattderzukunft // by @fashioncouncilgermany(https://www.instagram.com/fashioncouncilgermany/) in coop. with@frankfurtfashionweek (https://www.instagram.com/frankfurtfashionweek/)LinkedIn Event: https://go.tneb.fashion/LinkedIn_Event Facebook Event: https://go.tneb.fashion/FB_EventPressekontakt:Antonia UdeSenior PR/Communications ManagerinFashion Council Germanymailto:antonia.ude@fashion-council-germany.orgt +49 30 994 0489 - 53Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156563/4955871OTS: Fashion Council Germany