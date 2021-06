Ölpreise nach jüngsten API-Daten leichter - Goldman Sachs fürchten Defizit

Anzeige

London 30.06.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Brent-Rohöl konsolidiert auf hohem Niveau. Das American Petroleum Institute meldete gestern einen starken Rückgang der Rohölbestände.



Das private American Petroleum Institute hat am Dienstag seine jüngsten Lagerbestandsdaten veröffentlicht. Demnach sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 8,15 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Benzinbestände sollen um 2,42 Mio. Barrel gestiegen sein, bei den Destillaten war ein Anstieg um 428.000 Barrel/Tag zu verzeichnen. Im wichtigen Lagerstandort Cushing, Oklahoma wurde ein Bestandsrückgang um 1,32 Mio. Barrel verzeichnet.