botspot, spécialiste de scan-3D, devient une société anonyme / L'entreprise étend ses activités et externalise son secteur de service de scans

Berlin (ots) - L'entreprise berlinoise botspot est un des leaders du marché

mondial en développement et construction de systèmes de scan-3D

multisensorielle. Elle a été convertie en société anonyme après un tour de

financement efficace (évaluée á EUR20M). C'est ce qu'a communiqué le directeur

général, Sascha Rybarczyk, aujourd'hui à Berlin. C'est à cause de la forte

croissance de sa production en série et de ses projets de recherche et de

développements pour l'industrie automobile, qu'elle emménagera cette année en

aout dans son nouveau centre de production et siège social. De plus, son domaine

d'activité scan-service va être externalisé dans une société filiale

juridiquement indépendante au second semestre 2021. La création d'une société de

distribution est prévue en même temps.



Sascha Rybarczyk, directeur général botspot AG :







spécifiquement les scanneurs-3D, provoque un engouement entrainant. Avec sa

restructuration, botspot pose les voies pour continuer à marquer le marché du 3D

avec une innovation forte, une expertise professionnelle et une passion

décisive.



Avec la transformation en société anonyme, Sascha Rybarczyk (précédemment déjà

dirigeant de l'entreprise) et Bernd Timmermann (nouvel arrivé avec une grande

expérience dans la production industrielle) ont rejoint le comité de direction.

Le conseil d'administration est formé par l'avocat et co-fondateur M. Markus

Frank, l'entrepreneur et avocat Dr. Peter Becker ainsi que la spécialiste

marketing et plusieurs fois fondatrice d'entreprise Mme. Vian Feldhusen.



Botspot AG est un leader mondial en développement et constructions de systèmes

de scan-3D multisensorielle (photogrammétrie, infrarouge, ...). Depuis sa

fondation en 2013, elle a développé un large choix de scanners (produit de série

ou Custom Scan Solution) utilisé aujourd'hui dans des branches industrielles

très variés. La part des exportations hors Allemagne est de 94%. À côté de

divers systèmes de digitalisation de personnes et d'objets, botspot propose des

solutions sur mesure pour de nombreuses applications dans les domaines Health

Care, E-Commerce, VR/AR/MR et Industrial Applications.



Contact Presse :



M. Evgeny Stroh, Marketing & PR, botspot AG



Courriel : mailto:press@botspot.de



Téléphone : +49 152 53409690



Internet : http://www.botspot.de



Contact:



[Kontaktinformationen]



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/138503/4955879

OTS: botspot AG





