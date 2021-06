Zum Glück haben wir im Prior Depot bei den Corona-Impfstoff-Anbietern auf das richtige Pferd gesetzt: Seit April ist Biontech um mehr als 50% geklettert auf aktuell 190 Euro.

Zum Glück haben wir im Prior Depot bei den Corona-Impfstoff-Anbietern auf das richtige Pferd gesetzt: Seit April ist Biontech um mehr als 50% geklettert auf aktuell 190 Euro. Währenddessen stürzte Curevac Mitte des Monats schlimm ab. Der Kurs fiel von 80 Euro auf aktuell nur noch 52 Euro. Am 7. Juni hatte das Papier sogar noch mehr als 100 Euro gekostet. Hintergrund des Desasters sind die vorab gemeldeten vorläufigen Studiendaten. Danach soll der Impfstoff nur eine Wirksamkeit von 47% erreichen, während Biontech mehr als 95% aufzuweisen hat. Eine Zulassung der Vakzin von Curevac steht in den Sternen, ist aber nicht ausgeschlossen. Wissenschaftler führen die geringe Wirksamkeit auf eine niedrige Dosierung zurück. Mehr sei aber nicht möglich gewesen wegen der Nebenwirkungen. Das Unternehmen begründet die schlechten Daten auch mit der großen Zahl von Mutanten. Die Variationen hätten mit dem ursprünglichen Virus nicht mehr viel zu tun. Impfstoffentwickler, die früh gestartet sind, hätten daher einen Vorteil. Größter Anteilseigner ist der Biotechnologieinvestor und SAP-Mitgründer Dietmar Hopp. Mit dabei auch Microsoft-Gründer Bill Gates über seine Stiftung. Auch der Bund war eingestiegen und hält aktuell 16%. Der Statatsfonds von Katar ist ebenfalls mit im Boot. Alles potente Kapitalgeber, die Zweifel am langfristigen Erfolg des Start ups zerstreuen wollen. Zum Beispiel verfüge Curevac über eine Entwicklungspipeline an Medikamentenkandidaten in der Krebsbehandlung, auch hier basiert alles auf der neuartigen Technologie mit dem Botenstoff mRNA. Vorstandschef Franz-Werner Haas erwartet finale Studiendaten in weniger als zehn Tagen. Die Tübinger bereiten sich weiterhin auf den Einstieg in die Impfstoff-Produktion vor. Kooperationen mit Pharmapartnern wie Wacker Chemie, Bayer, GlaxoSmith Kline oder Rentschler bestehen weiter. Der CEO sieht sein eigenes Unternehmen eher als Pharma-Firma, denn als rein auf die Forschung ausgerichtetes Biotech. Neben Corona-Impfstfoffen entwickeln die Tübinger auch Vakzine gegen Tollwut oder Gelbfieber. Es geht um viel Geld. So hat die EU-Kommission eine Vorauszahlung in Höhe von 450 Millionen Euro geleistet. Für 225 Millionen Dosen und eine Option auf weitere 180 Millionen. Durch die enttäuschenden Ergebnisse der Studie lösten sich ungefähr zehn Milliarden in Luft auf. Aktueller Börsenwert knapp zehn Milliarden. Es gibt sehr viele Manager, Wissenschaftler oder Investoren, die Curevac schon aus eigenem Interesse wieder nach vorne bringen wollen. Zumal die mRNA-Technologie äußerst vielversprechend ist. Die Pandemie und das Thema Impfen wird uns voraussichtlich noch für längere Zeit beschäftigen. Fazit: Mutige spekulieren darauf, daß aus Tübingen bald auch wieder positive Meldungen kommen.