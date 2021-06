Hamburg (ots) - Eine neue LichtBlick Analyse zeigt: Konzerne und Stadtwerke

bauen ihre regionale Monopolstellung auf dem Ladesäulenmarkt weiter aus. Durch

mangelnde Konkurrenz legen sie Tarife und Ladebedingungen weitgehend frei von

Wettbewerb fest.



In vielen Regionen Deutschlands dominieren weiterhin große Anbieter den

Ladesäulenmarkt. Das zeigt eine von LichtBlick beim Datendienstleister Statista

beauftragte Auswertung des Ladesäulenregisters der Bundesnetzagentur, bei der

die Ladesäulen den jeweiligen Betreibern zugeordnet wurden. Insgesamt wurden

knapp 19.600 Betreiber mit 35.845 Normalladepunkten und 5.906 Schnellladepunkten

ausgewertet. LichtBlick hatte bereits 2019 eine erste Monopol-Analyse (https://w

ww.lichtblick.de/presse/ladesaeulencheck-2019-kampf-um-vormachtstellung-auf-kost

en-der-verbraucher/) vorgelegt.





"Meistens sind es die regionalen Stromversorger, die sich das Monopol derLadeinfrastruktur sichern", sagt Markus Adam, Director Legal von LichtBlick."Die Marktanteile liegen dabei regelmäßig über 60%, in sehr vielen Fällen über70% und mehr. Sie profitieren dabei von den Synergieeffekten aus derZusammenarbeit mit den Stromnetzbetreibern - in der Regel Tochter- oderSchwesterunternehmen im gleichen Konzern."Die Analyse zeigt in ganz Deutschland ein ernüchterndes Bild. Ob Hannover (95%,enercity), München (88%, Stadtwerke München) oder Kiel (84%, Stadtwerke Kiel) -nahezu überall kontrollieren einige wenige Monopolisten den regionalenLadesäulenmarkt und seine Ladebedingungen. Die Synergieeffekte werden schnelldeutlich: In Bremen stellt die EWE 71% aller Ladesäulen, weitere 13% entfallenauf die swb - die allerdings ebenfalls im Eigentum der EWE ist. In Dortmundwerden 84% aller Ladesäulen von innogy betrieben, die wiederum knapp die Hälfteam städtischen Versorger und damit am örtlichen Netzbetreiber halten.Fehlender Wettbewerb führt zu hohen PreisenDie Folge: Tarife und Ladebedingungen werden weitgehend frei von Wettbewerbfestgelegt. Das führt schon heute häufig zu überhöhten Preisen für Ladestromdeutlich oberhalb des Haushaltsstrompreises (vgl. dazuLichtBlick-Ladesäulencheck 2020 (https://www.lichtblick.de/presse/ladesaeulencheck-2020-strom-tanken-bleibt-ein-abenteuer/) ). Zudem berichtet LichtBlick auseigener Erfahrung als FahrStrom-Anbieter von Preisdiskriminierungen. "DieseEntwicklung ist seit mehreren Jahren sichtbar. Die lokalen Monopolistenverteuern den Ladestrom für Drittanbieter, die meist von Kund*innen vonaußerhalb genutzt werden, und quersubventionieren mit diesen Erlösen die eigenenTarife", erläutert Adam. "Teilweise zahlen wir für die Ladevorgänge unserer