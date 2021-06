Die Klima-Selbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors hat viel in Bewegung gebracht - Rückblick auf das erste Jahr nach ihrer Unterzeichnung

Frankfurt am Main (ots) - Am 30. Juni 2020 haben sich die Unterzeichner*innen

der Selbstverpflichtung des deutschen Finanzsektors verpflichtet, ihre Kredit-

und Investmentportfolien im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens

auszurichten. Durch die vereinbarte Messung, Veröffentlichung und Zielsetzung

zur Reduzierung der mit den Kredit- und Investmentportfolios verbundenen

Emissionen, will der Finanzsektor einen Klimaschutzbeitrag leisten und eine

nachhaltige und zukunftsfähige Weiterentwicklung der Wirtschaft unterstützen.

Ein solcher dringend erforderlicher Umbau stärkt gleichzeitig die Wettbewerbs-

und Widerstandsfähigkeit der finanzierten Unternehmen und reduziert Risiken bei

den Banken. Ein Jahr nach Unterzeichnung der Selbstverpflichtung ziehen die

Unterzeichner*innen eine erste Bilanz.



Fortschritte bei der Umsetzung







begonnen. Aufgrund der teils stark abweichenden Ausgangslagen sind die

Fortschritte naturgemäß unterschiedlich und zum jetzigen Zeitpunkt kaum

miteinander vergleichbar. Das Hauptziel, die Implementierung von Methoden zur

Messung und die Festlegung von konkreten, wissenschaftsbasierten Zielen bis

Ende 2022, wird jedoch von allen Häusern als umsetzbar eingeschätzt.

- Zur Messung der Klimaauswirkungen nutzen die Unterzeichner*innen verschiedene

Methoden. Der Großteil hat sich dazu in einem ersten Schritt auf die

Bestimmung des Fußabdrucks ihrer Kredit- und Investmentportfolien

konzentriert. Methoden zur Bestimmung von Zielen, zur Bewertung von Portfolios

in Bezug zu den Klimazielen und zur Steuerung von Portfolios oder

Kreditvergabe stehen oft noch am Anfang. Erste Häuser setzen sich hierzu

bereits mit wissenschaftsbasierten Zielsetzungen auseinander; einzelne haben

bereits konkrete Zeitpunkte zur Veröffentlichung, z.B. im Rahmen der Science

Based Targets Initiative, angekündigt.



Datenerhebung bleibt die große Herausforderung



Eine zentrale Herausforderung für alle Unterzeichner*innen stellt die Erhebung

von Daten und deren Qualität, als Grundlage für die Steuerung der Portfolien,

dar. Dieses Thema wurde bereits vom Sustainable Finance Beirat aufgegriffen und

erste Empfehlungen unterbreitet, die in der Sustainable Finance Strategie der

Bundesregierung noch nicht eindeutig verortet wurden. Auf europäischer Ebene

wird mit der Richtline zur nicht finanziellen Berichterstattung (CSRD) ein

weiterer Schritt zur Lösung dieser Herausforderung angegangen. Dies ist aber aus



