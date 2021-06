Verkaufsdruck bei Nordex lässt nach

Kann Nordex den Verkaufsdruck abschütteln und neue Investorengruppen für sich interessieren? Das Ende des 2. Quartals sendet positive Signale für die zweite Jahreshälfte. Bei Nordex (DE000A0D6554) hagelt es Aufträge im Vertrieb. Darunter sind …

