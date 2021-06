Deutsche Oppenheim Family Office bietet Nachhaltigkeits-Reporting an

Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Die Deutsche Oppenheim Family Office

AG bietet ab sofort interessierten Mandanten ein Nachhaltigkeitsreporting

inklusive Impactreporting an. Basis dafür sind die ESG-Kriterien (Environmental,

Social, Governance) sowie die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung SDG

(Sustainable Development Goals).



Damit unterstreicht die Deutsche Oppenheim ihre führende Stellung als Multi

Family Office auch bei nachhaltigen Kapitalanlagen. So verwaltet das Haus seit

mehr als zehn Jahren eigene Lösungen für eine Vermögensanlage unter strikten

Nachhaltigkeitskriterien, wie z.B. den "FOS Rendite und Nachhaltigkeit" (WKN:

DWS0XF). Die Deutsche Oppenheim arbeitet dabei seit vielen Jahren mit der

Ratingagentur ISS-ESG zusammen und setzt damit auf die Methodik und

Researchkapazität einer der führenden Nachhaltigkeit-Ratingagenturen weltweit.





Stefan Freytag, Sprecher des Vorstandes, zu den Vorteilen des Angebots: "DieSteuerung von Kapitalanlagen unter der Berücksichtigung vonNachhaltigkeitskriterien ist ein sehr starker Trend, der aus unterschiedlichenMotiven beschleunigt wird. Für den Erfolg einer Nachhaltigkeitsstrategie ineinem Vermögen ist nicht nur Erfahrung von großer Bedeutung, sondern auch, diegesetzten Ziele und deren Umsetzung messbar zu machen."Nachhaltig orientierte Anleger haben vor allem folgenden Informationsbedarf:- Wie werden ESG-Kriterien generell in Unternehmensstrategien einbezogen?- Wie geht ein Unternehmen mit der Umwelt um? (Environment)- Wie geht ein Unternehmen mit der Gesellschaft um? (Social)- Wie verhält sich ein Unternehmen verantwortungsvoll? (Governance)- Welchen Einfluss hat ein Unternehmen auf die 17 UN-Ziele? (SDG)- Wann wird ein Unternehmen CO2-neutral aufgestellt sein? (Dekarbonisierung)Nur eine nachvollziehbare Umsetzung und die dafür erforderliche Transparenzhinsichtlich des Umsetzungsgrades erlauben eine glaubwürdige Dokumentation derNachhaltigkeitseffekte. Dadurch vermeidet man auch die Gefahr, sich dem Vorwurfdes "Greenwashings" auszusetzen. Ein Vergleich mit relevanten undrepräsentativen Benchmarks ermöglicht eine Einordnung des Profils des eigenenDepots.Christian Horn, Leiter des Bereichs Vermögensreporting/-controlling: "Wirsprechen mit dieser Dienstleistung Asset-Eigentümer an, die eine unabhängigeBerichterstattung über das ESG-Profil ihrer Anlagen suchen. Es wird ihnenermöglichen, ESG-Aspekte in ihren Depots und die Wirkung der Unternehmen auf dieUN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SGD) mit ihren Managern zubesprechen. Im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung vonNachhaltigkeitsaspekten bei der Investition privater und institutionellerVermögensbestandteile entwickelt sich auch das Angebot geeigneterReporting-Lösungen. Wir werden dieses Thema mit Sicherheit über die nächstenJahre mit steigenden Standards auch in unserem Wealth-Controlling-Angebotweiterentwickeln."Über die Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München,Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Officeund als solches einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Officebetreut komplexe Familienvermögen ganzheitlich. Das Unternehmen gehört zumGeschäft mit Vermögenskunden (Wealth Management) der Deutschen Bank und bietetneben umfassenden Family-Office-Dienstleistungen auch individuelleVermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sieauch Initiatorin und Anlageberaterin für drei Multi-Asset-Publikumsfonds(FOS-Fonds) der DWS Investment GmbH.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHOffice: +49 (0) 6131 9302830Mobil.: +49 (0) 170 4621440Mail: mailto:brunowsky@brunomedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111632/4955978OTS: Deutsche Oppenheim Family Office AG