Nordex – Großaufträge beflügeln!

Die Aktie des Hamburger Windanlagenbauers Nordex ist wieder im Aufwind. Der Grund: Windkraft boomt. Dem Global Wind Turbine Market Shares- Report 2020 von Bloomberg zufolge wurden im vergangenen Windanlagen mit einer Leistung von insgesamt 100 GW neu installiert. So viel wie noch nie. Davon profitierte auch Nordex. In den zurückliegenden Wochen konnten die Hamburger weitere kleine und große Aufträge unter anderem aus Australien und Brasilien an Land ziehen.

Diesen Rückenwind kann Nordex gut gebrauchen. Ein Rückgang bei den Neuaufträgen und dem Auftragsbestand sowie die schwache Gewinnmarge im ersten Quartal, kam bei den Investoren nicht gut an. Zeitweise verlor der MDAX-Wert über 40 Prozent. Der Wind hat jedoch gedreht. So konnte Nordex in den vergangenen Wochen Aufträge über 1,9 GW einfahren – rund 50 Prozent mehr als im gesamten ersten Quartal. Die jüngsten Großaufträge signalisieren zudem, dass die starke Abhängigkeit von Aufträgen aus Europa schrittweise schrumpft. Dabei entwickelt sich vor allem die flexibel einsetzbare Delta4000-Serie als Kassenschlager. Diese Serie ist vor allem Onshore in Regionen mit schwachen und mittleren Windgeschwindigkeiten geeignet. Der Studie von Wind Turbine Components Market by Application, Product, and Geography dürfte der Markt mit Windanlagen bis 2025 um rund fünf Prozent pro Jahr wachsen. Dank der Förderprogramme der EU und der USA und den Ausbau von grünem Wasserstoff könnten die Wachstumsraten gar noch höher ausfallen. Nordex könnte also weiterhin Rückenwind bekommen.

Allerdings muss Nordex zeigen, dass nicht nur Anlagen installiert, sondern auch ein stattlicher Gewinn erzielt werden kann. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Gewinnmarge von 4 bis 5,5 Prozent und mittelfristig gar 8 Prozent angestrebt. Im ersten Quartal 2021 lag die EBITDA-Marge bei enttäuschenden 0,8 Prozent. Zudem werden immer mehr Projekte Offshore vergeben. Hier haben Konkurrenten wie Vestas oder Siemens Energy oftmals die Nase vorn. Bis zur Vorlage der finalen Geschäftszahlen Mitte August sind es noch ein paar Wochen. Bis dahin müssen Investoren trotz zuletzt guter Nachrichten immer wieder mit wechselnden Windrichtungen rechnen. Solche Phasen bergen allerdings auch Chancen – beispielsweise mit Bonus-Cup-Zertifikaten

Chart: Nordex

Widerstandsmarken: 21,30/26,60/29,00 EUR

Unterstützungsmarke: 16,90/18,80 EUR

Nach einem freundlichen Handelsstart drehte die Aktie von Nordex nach Süden. Der kurzfristige Trend bleibt zunächst dennoch aufwärtsgerichtet. Im Bereich von EUR 18,80 findet das Papier eine Kreuzunterstützung. Solange dieses Level hält, ist der Aufwärtstrend intakt und die Chance auf einen erneuten Test der Widerstandsmarke bei EUR 21,30 gegeben. Sinkt der MDAX-Wert unter EUR 18,80 droht eine Verkaufswelle bis EUR 16,90.

Nordex in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Foto: blog.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 11.11.2020 – 30.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Nordex in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Foto: blog.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 – 30.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap Zertifikate auf die Aktie von Nordex für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR

Cap (obere Begrenzung) in EUR Finaler Bewertungstag Nordex HR5KUH 32,04 16,00 37,50 17.09.2021 Nordex HR6F01 21,55 16,00 26,00 17.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.6.2021; 10:48 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Mini Future Bull auf die Aktie von Nordex für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Knock-Out-Barriere in Euro Letzter Bewertungstag Nordex HR824H 5,06 14,819514 17,30 Open End Nordex HR8AAC 3,98 15,901497 18,40 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 30.06.2021; 11:03 Uhr

Mini Future Bear auf die Aktie von Nordex für eine Spekulat ion auf eine Abwärtsbewegung der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Knock-Out-Barriere in Euro Letzter Bewertungstag Nordex HR7D7S 5,89 25,741674 21,30 Open End Nordex HR7D7T 6,10 25,940449 21,50 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 30.06.2021; 11:04 Uhr

