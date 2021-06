DGAP-Adhoc Media and Games Invest erhöht Prognose für 2021: Umsatzanstieg bis zu 71% und EBITDA-Wachstum bis zu 123% YoY, Prognose wg. starken organischen Wachstum in H1 2021 deutlich über mittelfristigen Zielen (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 30.06.2021, 12:22 | 64 | 0 | 0 30.06.2021, 12:22 | Media and Games Invest erhöht Prognose für 2021: Umsatzanstieg bis zu 71% und EBITDA-Wachstum bis zu 123% YoY, Prognose wg. starken organischen Wachstum in H1 2021 deutlich über mittelfristigen Zielen ^

DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Prognose Media and Games Invest erhöht Prognose für 2021: Umsatzanstieg bis zu 71% und EBITDA-Wachstum bis zu 123% YoY, Prognose wg. starken organischen Wachstum in H1 2021 deutlich über mittelfristigen Zielen 30.06.2021 / 12:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Media and Games Invest erhöht Prognose für 2021: Umsatzanstieg bis zu 71% und EBITDA-Wachstum bis zu 123% YoY, Prognose wg. starken organischen Wachstum in H1 2021 deutlich über mittelfristigen Zielen Mittwoch, 30. Juni, 2021 - Offenlegung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

* Umsatzprognose1 GJ 2021: EUR 220 Mio. - 240 Mio. (bis zu 71% gegenüber 2020; mittelfristiges Ziel: 25-30% p.a.)

* Prognose bereinigtes EBITDA1 GJ 2021: EUR 60 Mio. - 65 Mio., (bis zu 123% gegenüber 2020; mittelfristiges Ziel basierend auf der Verbesserung der EBITDA Marge und dem Umsatzwachstum: 66-72% p.a.)2 * Die Übererfüllung der mittelfristigen Finanzziele für das Jahr 2021 basiert im Wesentlichen auf einem starken organischen Wachstum von mehr als 30% in H1 20213

* Guidance enthält keine weiteren M&A-Transaktionen: Zusätzliches Potential für H2 2021

30. Juni, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse) erhöht ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021: MGI erwartet für 2021, dass sie ihr mittelfristiges Wachstumsziele von 25-30% Umsatzwachstum pro Jahr übertreffen wird - und strebt nun für 2021 ein mehr als doppelt so hohes Wachstumstempo an wie zunächst erwartet. Daraus resultiert auch ein zu erwartender Anstieg des bereinigten EBITDA für 2021 - mit einem deutlich überproportionalen Tempo.

Seite 2 ► Seite 1 von 3 Media and Games Invest Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diskussion: Media and Games Invest Wertpapier

Media and Games Invest Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer