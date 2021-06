---------------------------------------------------------------------------

Corporate News vom 30. Juni 2021



HMS Bergbau AG: Erneut starkes Wachstum im Jahr 2020



- Gesamtleistung 2020: +24% auf EUR 267 Mio. (Vj.: EUR 215 Mio.)

- EBITDA 2020: TEUR 5.494 nach TEUR 2.092 im Jahr 2019

- 25 Prozent Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2020



- 2020: HMS Bergbau AG als CO2-neutrales Unternehmen zertifiziert

- Positiver Gesamtausblick



Berlin, 30. Juni 2021: Die HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat heute den Jahresabschluss 2020 veröffentlicht.



Sowohl das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 als auch die ersten beiden Quartale 2021 waren durch diverse regulatorische Maßnahmen und Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Als internationaler Rohstoffhändler konnten wir die damit verbundenen Chancen, nicht zuletzt aufbauend auf unserer seit Jahren verfolgten Internationalisierungsstrategie sowie der stetigen Ausweitung unseres Produktportfolios auf weitere Rohstoffe wie z.B. Erze (z.B. Chrom-, Lithium-, oder Mangan), Zement und Düngemittel, im abgelaufenen Geschäftsjahr jedoch häufig für uns nutzen.



So waren die Umsatzerlöse im Jahresverlauf 2020 von einem starken Handelsgeschäft in Asien und Afrika geprägt. Die Gesamtleistung belief sich im Berichtszeitraum 2020 auf 267 Millionen Euro nach 215 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Auch die Ertragszahlen wiesen im abgelaufenen Geschäftsjahr teilweise deutliche Zuwächse aus. So bezifferte sich das Betriebsergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) von Januar bis Dezember 2020 auf 5.494 TEUR nach 2.092 TEUR in der vergleichbaren Vorjahresperiode 2019. Zu dieser Entwicklung trug der Verkauf von Anteilen in Höhe von TEUR 1.954 (Vj.: 0) bei. Der Periodenüberschuss belief sich zum 31. Dezember 2020 auf 2.810 TEUR nach 513 TEUR im Geschäftsjahr 2019.