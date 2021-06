Düsseldorf (ots) - Das ehemalige Design-Team der 2018 aufgelösten Modemarke

Naketano launcht eine neue Brand: "Fli Papigu" heißt das neue Modelabel - und es

ist nicht irgendeine neue Streetwear-Marke für Frauen und Männer. Das Label ist

etwas Besonderes. In vielerlei Hinsicht.



Fli Papigu - reimt sich auf Erdbeer-Tiramisu? Stimmt! Wobei Fli Papigu

(https://www.flipapigu.de/de) kein Dessert, sondern eine neue Streetwear-Marke

für Frauen und Männer ist. Für das Label aus dem Hause Brave New People GmbH

(https://www.bravenewpeople.de/) sind qualitative Mode und faire Preise keine

Gegensätze, im Gegenteil. Die hochwertig produzierten Styles sind sportlich,

lässig, bequem - und vor allem: zeitlos. Das bedeutet: Sie sind nicht nur für

eine Saison oder ein Jahr gefertigt, sondern langlebig. Das schont unsere

Ressourcen, aber auch die Geldbeutel der Kundinnen und Kunden.





Materialien tierischen Ursprungs? Darauf verzichtet Fli Papigu. Das entsprichtvoll und ganz der Philosophie des Teams rund um Constanze Ladner. Sie ist Headof Design bei der Brave New People GmbH. Gemeinsam mit Jure Perko(Geschäftsführer) und Jozo Lonac hat sie im Dezember 2019 das Unternehmengegründet. Lonac hatte kurz darauf seine Anteile abgegeben und arbeitet jetztals Freelancer für Fli Papigu. Alle drei gehörten zur Naketano GmbH, die 2018eingestellt wurde. Weil die Handschrift des Ladner-Teams in den Kollektionen vonFli Papigu klar erkennbar ist, besteht zwischen der Brave New People GmbH undder Naketano GmbH ein Lizenzvertrag.Was bei der Brave New People GmbH hervorsticht? Die Gesellschaft ist ein "SocialBusiness". Ihr geht es um mehr, als Streetwear zu entwerfen, fertigen und zuverkaufen. Ausdrückliches Ziel ist auch, mit den erwirtschafteten MittelnInstitutionen, Projekte und Personen zu fördern, die dem Allgemeinwohl dienen.Etwa in den Bereichen Sport, Kultur und Tierschutz. Wer also Styles von FliPapigu kauft, leistet einen Beitrag zu einem guten Zweck. Und hatLieblings-Kleidungsstücke, die sich nicht an kurzlebigen Trends orientieren.Übrigens: Nicht nur die Mode ist zeitlos: Auch die Verarbeitung und Qualität derStoffe ist hochwertig, sodass alle Kleidungsstücke einiges mitmachen undaushalten - ohne ausgewaschen und ausgetragen auszusehen. Interessierte findendie Kleidungsartikel auf About You und im Fli Papigu Webshop(https://www.flipapigu.de/de) .Fli Papigu ist eine Streetwear-Marke für die Jungen, Junggebliebenen und Aktivenund stammt aus dem Hause Brave New People GmbH.