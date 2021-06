Darmstadt (ots) - Die im Verband der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW)

organisierten Unternehmen stufen das aktuelle Preisniveau beim

Wellpappenrohpapier im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt als sehr viel höher ein.

Zugleich bewertet eine große Mehrheit die Verfügbarkeit von Wellpappenrohpapier

laut einer kürzlich umgesetzten Mitgliederumfrage des VDW als schlecht oder

sogar sehr schlecht.



"Sämtliche an der Umfrage teilnehmenden VDW-Mitglieder beurteilen die aktuell

für Wellpappenrohpapier anfallenden Preise im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt

als sehr viel höher - diese Einigkeit der Angaben macht deutlich, welch massiven

Druck die Branche insgesamt verspürt", stellt der Vorsitzende des VDW Dr.

Steffen P. Würth fest. Um eine genauere Einschätzung zum Ausmaß der

Kostensteigerung gebeten, gaben rund 62 Prozent der Unternehmen an, die Kosten

seien zum Befragungszeitpunkt im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 40 Prozent

in die Höhe geklettert.







Verfügbarkeit des wichtigsten Rohstoffes für ihre Verpackungen geht: Insgesamt

beurteilt eine klare Mehrheit von rund 86 Prozent der Umfrageteilnehmer die

aktuelle Verfügbarkeit von Wellpappenrohpapier als schlecht (rund 43 Prozent)

oder sogar sehr schlecht (ebenfalls rund 43 Prozent). Nur etwa 14 Prozent stufen

die Verfügbarkeit momentan noch als befriedigend ein.



"Unsere Umfrageergebnisse bringen auch ans Licht, dass die angespannte

Rohstoffsituation für die Wellpappenindustrie und ihre Kunden nicht folgenlos

bleibt", mahnt der Verbandsvorsitzende. Im Rahmen der Befragung hätten rund 38

Prozent der teilnehmenden Unternehmen Einschränkungen im mittleren Umfang bei

Produktion und Lieferfähigkeit vermeldet. Etwa 24 Prozent verzeichneten sogar

starke Probleme. Dies bestätige sich beim Blick auf die angegebenen

Lieferfristen: Knapp zehn Prozent nannten vier Wochen Lieferfrist. Rund 86

Prozent gaben Lieferzeiten von mehr als vier Wochen an. Dem VDW liegt darüber

hinaus als Rückmeldung aus der Mitgliederschaft vor, dass sich derzeit sogar

Lieferfristen von acht bis zwölf Wochen ergeben.



"Für unsere Branche ist dieser Status quo bitter, weil wir uns selbst zu

Pandemiezeiten bei sprunghaft erhöhter Nachfrage als zuverlässiger Partner

beweisen konnten", erklärt Würth. "Auch jetzt setzt die Wellpappenindustrie

alles daran, so schnell wie möglich zu liefern. Die überaus herausfordernde

Rohstofflage lässt uns aber momentan oft keine andere Wahl, als an die Geduld

unserer Kunden zu appellieren", so Würth. Gerade dieser Umstand verschärfe

jedoch den Druck auf die Wellpappenbranche zusätzlich. Denn Preisanpassungen,

wie sie die drastische Kostensituation im Grunde erfordern würde, seien bei

längeren Lieferzeiten umso schwieriger vermittelbar.



Der VDW hat die schriftliche Mitgliederumfrage zwischen dem 16. und 23. Juni

2021 umgesetzt. 21 von 32 Verbandsmitgliedern nahmen teil. Die Ergebnisse der

Umfrage stehen als Grafiken aufbereitet auf der VDW-Website zum Download (https:

//www.wellpappen-industrie.de/presse/pressemitteilungen/2021-06-30-hohe-papierpr

eise-schlechte-verfuegbarkeit-wellpappenindustrie-weiter-unter-druck-131.html)

bereit.



