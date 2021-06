TÜV SÜD und Contilio nutzen Künstliche Intelligenz (KI) für die Qualitätskontrolle von Bauprojekten

München (ots) - Eine KI-basierte Qualitätskontrolle für Bauprojekte haben TÜV

SÜD und das britische Bauanalytik-Unternehmen Contilio entwickelt. Die Lösung

ermöglicht eine weitgehende Automatisierung von Fehleranalyse, Überprüfung der

Installationsqualität und Verfolgung des Baufortschritts bei Gebäuden und

Infrastrukturprojekten. Eigentümer, Generalunternehmer und Investoren

profitieren davon, dass ihre Projekte die Zeit-, Kosten- und Risikovorgaben

einhalten und dass sich gleichzeitig ihr Return on Investment (ROI) verbessert.



Die Baubranche befindet sich weltweit in einem grundlegenden Wandel. Die

wesentlichen Treiber dafür sind die hohen Baukosten, der Fachkräftemangel und

die steigenden Anforderungen an Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. "Es ist

schon erschreckend, dass 60 Prozent aller Bauprojekte nur mit erheblichen

Verspätungen fertiggestellt werden und dass 30 Prozent der gesamten Baukosten

auf Nachbesserungen bzw. die Behebung von Mängeln der Technischen

Gebäudeausrüstung entfallen", sagt Joachim Birnthaler, Leiter der Division Real

Estate & Infrastructure von TÜV SÜD. "Hinzu kommt, dass immer mehr Eigentümer,

Entwickler und Investoren die Qualität und Nachhaltigkeit ihrer Bauprojekte

optimieren und den CO2-Fußabruck der Gebäude reduzieren wollen."







Gebäudezwillinge können Bauvorhaben wesentlich effizienter, nachhaltiger,

kostengünstiger und im vorgegebenen Zeitplan umgesetzt werden. "Das funktioniert

allerdings nur, wenn die digitalen Modelle schon zum Projektstart richtig

aufgesetzt und durch innovative Technologien und automatisierte Prozesse

kontinuierlich aktualisiert und mit dem Baufortschritt abgeglichen werden",

betont Birnthaler. Aus diesem Grund hat TÜV SÜD gemeinsam mit Contilio die

KI-basierte Qualitätskontrolle für Bauprojekte entwickelt, die auf der

bahnbrechenden Technologie des britischen Startup-Unternehmens aufsetzt.



"In unserer Lösung verbinden wir innovative 3D-KI-Technologie mit mehr als 150

Jahren an Prüf- und Inspektionskompetenz, um mit Hilfe von Laser- bzw.

LIDAR-Scans automatisch Informationen zum Baufortschritt in Echtzeit

bereitzustellen", erklärt Zara Riahi, CEO von Contilio. Die Grundlage dafür sind

die intelligente Erfassung aller Architektur-, Tragwerks-, TGA- und

Ausbauelemente in 3D-Baustellendaten und der automatisierte Abgleich dieser

Daten mit dem BIM-Modell und dem Zeitplan. "Unsere KI-Software verfügt über

entsprechende Schnittstellen zu handelsüblichen LIDAR-Kameras und LIDAR-Drohnen

und kann auf diese Weise den Baufortschritt und die Ausführung der TGA bei Bau-

und Infrastrukturprojekten automatisch nachverfolgen", so Zara Riahi. Zudem

besteht durch den automatisierten Abgleich die Möglichkeit, den digitalen

Zwilling kontinuierlich zu aktualisieren und Abweichungen von den Planungen oder

Mängeln in der Ausführung der Gebäudetechnik zeitnah zu entdecken und

abzustellen.



Datenbasiertes Risikomanagement



Von der KI-basierten Qualitätskontrolle für Bauprojekte von TÜV SÜD und Contilio

profitieren Generalunternehmer, Entwickler, Eigentümer und Investoren. Sie

ermöglicht einen aussagekräftigen Überblick über den aktuellen Stand eines

Bauprojekts sowie datenbasierte Entscheidungen und ein datenbasiertes

Risikomanagement. Durch die Digitalisierung können alle Beteiligten über eine

Cloud-basierte Umgebung auf die gleichen Unterlagen zugreifen, wodurch

Problemlösungen beschleunigt und Kommunikationsabläufe verbessert werden. Zudem

wird durch die weitgehend automatisierten Prozesse der Zeit- und Kostenaufwand

für die Nachverfolgung des Baufortschritts und die Qualitätskontrolle deutlich

reduziert.



"Mit unserer KI-basierten Qualitätskontrolle für Bauprojekte leisten wir einen

wesentlichen Beitrag dazu, dass große Bauprojekte im vorgegebenen Zeit- und

Kostenrahmen realisiert und die Qualitätsvorgaben eingehalten werden", erklärt

Joachim Birnthaler. "Die weitgehende Automatisierung senkt die Kosten und damit

auch die 'Eintrittsschwelle' für digitale Lösungen bei Bauvorhaben", ergänzt

Sara Riahi. Beide Experten sind davon überzeugt, dass die KI-basierte

Qualitätskontrolle für Bauprojekte aufgrund der vielen Vorteile für Eigentümer,

Generalunternehmer und Investoren ein weiterer wichtiger Schritt in der

Digitalisierung der gesamten Baubranche ist.



Weitere Informationen zur KI-basierten Qualitätskontrolle für Bauprojekte gibt

es im Internet unter https://www.tuvsud.com/en/industries/real-estate/buildings/

3d-ai-construction-inspection .



Hinweis für Redaktionen: Die Pressemeldung gibt es im Internet unter

https://www.tuvsud.com/presse .



