Mutares Aktie „Dividenden-Perle” vor wichtigen Trendsignalen Ein kurzer Blick auf die charttechnische Lage bei der Mutares Aktie: Nach der Hausse auf 26,05 Euro, erreicht am 20. Mai, und dem Dividendenabschlag am Tag darauf ging der Aktienkurs des Beteiligungs-Konzerns aus München in die Konsolidierungsphase …