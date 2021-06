CureVac gibt Ernennung von Dr. Malte Greune zum Chief Operating Officer und den Funktionswechsel von Dr. Florian von der Mülbe zur beschleunigten Weiterentwicklung des The RNA Printer(R) bekannt TÜBINGEN, Deutschland / BOSTON, USA - 30. Juni 2021 - CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Studien eine neue Klasse von transformativen Medikamenten auf der Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute bekannt, dass Dr. Malte Greune zum Chief Operating Officer ernannt wurde. Die Ernennung wird zum 1. Juli 2021 wirksam. In dieser Position wird er den Vorstand verstärken und unter anderem die klinischen und kommerziellen Produktionstätigkeiten von CureVac leiten. Dr. Greune bringt umfassende Erfahrung in der globalen Pharmaindustrie mit, dazu gehört die Impfstoffproduktion sowie das Fill & Finish von Biopharmazeutika.

Darüber hinaus gab CureVac bekannt, dass Dr. Florian von der Mülbe, Mitgründer und Produktionsvorstand von CureVac, seine umfassende Expertise in der Produktion künftig für die Erweiterung und die beschleunigte Entwicklung des The RNA Printer(R), CureVacs Lösung für die mobile, autonome und automatische Herstellung von RNA-Impfstoffen und -Therapeutika in GMP-Qualität, einsetzen wird. Für die Umsetzung dieses strategischen Kernprojekts, das eine eigene Betriebsinfrastruktur erfordert, wird Dr. von der Mülbe den Vorstand von CureVac verlassen. Dr. Greune wird die Position von Dr. von der Mülbe im Vorstand übernehmen.

"Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Dr. Greune im Vorstand willkommen heißen", sagte Jean Stéphenne, Aufsichtsratsvorsitzender von CureVac. "Dr. Greune ist in der globalen Pharmaindustrie ein anerkannter Experte mit langjähriger Erfahrung in verschiedenen Managementpositionen. Seine Ernennung ist eine große Bereicherung für CureVac - in einer Zeit, in der das Unternehmen weiter wächst und seine Strategie für mRNA-basierte Impfstoffe und Therapien mit hoher Kompetenz in der Produktion erweitert. Ich möchte mich bei Dr. von der Mülbe für seine Tätigkeit im Vorstand von CureVac bedanken. Als Mitgründer von CureVac hat er eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Unternehmens und der Produktion gespielt. Diese Erfahrung wird er nun in die Entwicklung des The RNA Printer(R) einbringen, um diesen zu einer weiteren treibenden Technologie des Unternehmens auszubauen."