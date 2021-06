Berlin (ots) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert einenklaren Vorrang für die Schiene. "Wenn die Bundesrepublik ihre verschärftenKlimaziele erreichen will, dann muss insbesondere der Verkehrssektor liefern",sagte der stellvertretende EVG-Vorsitzende Martin Burkert zur Eröffnung desSchienenkongresses, den das Bundesumweltministerium gemeinsam mit der Allianz pro Schiene am Mittwoch veranstaltete. "Die Klimawende geht nur mit einerVerkehrswende. Die Schiene muss künftig Verkehrsträger Nr. 1 in Deutschland undEuropa werden."Für eine echte Verkehrsverlagerung auf den umweltfreundlichen VerkehrsträgerSchiene müssten aber auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, so derEVG-Vize weiter, der zugleich Vorsitzender der Allianz pro Schiene ist. Vorallem müsse die Infrastruktur modernisiert und ausgebaut werden, um zusätzlicheVerkehre aufnehmen zu können. Dazu gehöre auch die Elektrifizierung weitererStrecken und eine weitere Digitalisierung des Schienenverkehrs. Burkert forderteeine Investitionsoffensive: allein für Aus- und Neubau der Infrastruktur seienmindestens 3 Milliarden Euro pro Jahr notwendig. "Momentan ist Deutschland hierim europäischen Tabellenkeller. Wir müssen bei den Ausgaben für die Schiene aberganz oben mitspielen. Die nächste Bundesregierung muss schnell liefern.""Aber auch die Verkehrsunternehmen und die Bahnindustrie sind gefordert", soBurkert weiter. "Die Ökobilanz des Verkehrsträgers ist gut, aber sie kann auchnoch verbessert werden, zum Beispiel durch die Nutzung emissionsfreien Stromsoder die Verwendung klimaneutral produzierten Stahls." DerBundeswirtschaftsminister sei "aufgefordert, die Chancen für grünen Stahl mitder DB AG und der Stahlindustrie auszuloten."Wenn der Bahnsektor zum Motor der Verkehrswende werden solle, brauche es aberauch mehr Personal, so Burkert weiter. Dafür müssten die Arbeits- undSozialbedingungen und die Ausbildungsstandards in den Fokus rücken. "Das "Jahrder Schiene", das die Europäische Kommission ausgerufen hat, muss auch das "Jahrder Eisenbahn-Beschäftigten" sein!"Pressekontakt:Anne Jacobs // PressesprecherinEisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)Vorstandsbereich Vorsitzender Klaus-Dieter HommelReinhardtstr. 23; 10117 BerlinMobil: 0174 878 5351Mail: mailto:anne.jacobs@evg-online.orghttp://www.evg-online.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150063/4956118OTS: EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft