Daniela Mussgiller wird neue Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm, Serie und Kinder im MDR (FOTO)

Leipzig (ots) - Daniela Mussgiller übernimmt ab 1.10.2021 die Leitung der

Hauptredaktion Fernsehfilm, Serie und Kinder beim Mitteldeutschen Rundfunk. Die

47-Jährige folgt damit auf Jana Brandt, die seit Anfang des Jahres die

MDR-Programmdirektion Halle leitet. Gegenwärtig führt Klaus Brinkbäumer,

MDR-Programmdirektor in Leipzig, die seinem Bereich zugehörige Hauptredaktion

Fernsehfilm, Serie und Kinder kommissarisch. Daniela Mussgiller verantwortet

künftig alle fiktionalen Angebote des MDR, wie beispielsweise "Polizeiruf 110"-

und "Tatort"-Produktionen, Hauptabendserien im Ersten wie "In aller

Freundschaft", ARD-Serien wie "Charité", "Schloss Einstein" für den KIKA oder

auch Kurzfilmnächte im MDR - um nur einige Formate der Hauptredaktion zu nennen.



Klaus Brinkbäumer,





MDR-Programmdirektor Leipzig:"Daniela Mussgiller ist eine visionäre Programmmacherin, mutig und darum offenfür Veränderungen. Ich bin mir sicher, mit ihr gewinnt der MDR einehervorragende, nämlich teamfähige, vielseitige und entschlossene Führungskraft.Frau Mussgiller besitzt enorme Fachkompetenz und verfügt über hervorragendeMarktkenntnis sowie über beste Kontakte in die Branche und in die ARD."Daniela Mussgiller,künftige Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm, Serie und Kinder im MDR:"Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen beim MDR. Micherwarten dort engagierte, kluge und von mir sehr geschätzte Kolleginnen undKollegen, die tolle Programme verantworten. Gemeinsam wollen wir die fiktionalenAngebote für Erwachsene und Kinder linear und non-linear weiterentwickeln,regionale Talente fördern und vor allem Geschichten erzählen, die für dieMenschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von Bedeutung sind."Daniela Mussgiller zählt zu den profiliertesten Film-Redakteurinnen inDeutschland. Nach ihrem Diplom-Studium an der Hochschule für Fernsehen und Filmin München ist sie von 2001 an beim Norddeutschen Rundfunk als Redakteurin undstellvertretende Leiterin der Abteilung Film, Familie und Serie tätig. Sieverfügt über langjährige Erfahrung in der redaktionellen Betreuung von Fernseh-,Kino- und Debütfilmen. Dazu zählt auch die maßgebliche Entwicklung des "Tatort"mit Wotan Wilke Möhring sowie des Rostocker "Polizeiruf 110" mit Anneke KimSarnau und Charly Hübner. Für letzteren war sie zwölf Jahre lang redaktionellzuständig und betreute auch die Kooperation "Wendemanöver" der Ost-"Polizeirufe"Magdeburg (MDR) und Rostock (NDR) im Jahr 2015. Darüber hinaus war sie auch fürandere Produktionen aus Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich: z.B. "Anderstschön" - eine zarte Liebesgeschichte in einer SchwerinerPlattenbau-Nachbarschaft.Daniela Mussgiller legt Wert darauf, die Prägung der Menschen in Ostdeutschlandund auch ihre Geschichten, Gefühle und Erfahrungen sowie die Veränderungen undBrüche der letzten 30 Jahre in filmische Erzählungen zu überführen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Michael Naumann, Tel.: (0341) 3 00 6457, E-Mail: mailto:presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7880/4956125OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk