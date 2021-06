Oberhaching (ots) -



- Deutsche schätzen ihre Chancen auf ein hohes Vermögen wieder besser ein

- Unwissenheit über konkrete Möglichkeiten zum Vermögensaufbau nach wie vor weit

verbreitet

- Negativ eingeschätzte Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den

Vermögensaufbau schwächen sich gegenüber der Umfrage im April 2020 ab



Erstmals seit 2017 wollen wieder mehr Menschen in Deutschland reich werden.

'Reichtum' beginnt dabei für die Hälfte der Deutschen ab einer Millionen Euro

inklusive Immobilienbesitz. Das zeigen die Ergebnisse der fünften

Reichtumsstudie der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB), einem Anbieter

von Private-Equity-Anlagelösungen für Privatanleger. Die repräsentative Umfrage

wird seit 2017 jährlich vom Marktforschungsinstitut GfK durchgeführt.





Zwischen 2017 und 2020 sank der Bevölkerungsanteil, der nach einem hohenVermögen strebt, signifikant von 70,0 auf 53,2 Prozent. Zum ersten Mal steigtdieser Anteil nun wieder leicht an. 57,5 Prozent der Deutschen finden eserstrebenswert, reich zu sein. Ebenso schätzen die Befragten ihre persönlichenChancen auf ein hohes Vermögen wieder deutlich besser ein als in den Vorjahren.12,6 Prozent bewerten sie als sehr bzw. eher gut. Im vergangenen Jahr waren esnur 7,9 Prozent."Die Niedrigzinsepoche hat das Selbstvertrauen bei der Geldanlage in den letztenJahren gelähmt. Jetzt beobachten wir einen vorsichtig positiven Stimmungswandel,weil viele damit beginnen, sich mit Alternativen zu den klassischen Sparanlagenauseinanderzusetzen", sagt Norman Lemke, RWB Vorstand und Mitinitiator derStudie. "Der Tiefpunkt im vergangenen Jahr fiel in die von Unsicherheit geprägteAnfangsphase der Covid-19-Pandemie. Deren Auswirkungen auf den Vermögensaufbauwerden nach über einem Jahr nicht mehr so negativ eingeschätzt wie zu Beginn",so Lemke weiter.Viele Deutsche wissen nicht, wie man Vermögen aufbautDass es weiterhin am Wissen zu möglichen Wegen des Vermögensaufbaus mangelt,zeigt ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Bei der Frage, worin sie die größtenChancen für den Vermögensaufbau sehen, gibt rund ein Fünftel der Deutschen seinUnwissen zu. Bedauerlich ist die Entwicklung bei den Chancen, die einer gutenberuflichen Qualifizierung bzw. Ausbildung eingeräumt werden. 2017 belegten siemit 24,6 Prozent den Spitzenplatz. In den vergangenen Jahren sind siekontinuierlich auf nun 16,7 Prozent gesunken. In der diesjährigenReichtumsstudie belegt der Immobilienerwerb mit 22,1 Prozent dieSpitzenposition. Regelmäßige Investitionen am Aktienmarkt sowie die Gründungeines eigenen Unternehmens kommen auf jeweils 15,0 Prozent. Den finanziellenDurchbruch mithilfe einer Karriere im Sport oder Show-Business zu schaffen,sehen Jahr für Jahr weniger Menschen als realistisch an (9,1 Prozent).Alle wichtigen Ergebnisse inkl. der Vorjahresstatistiken finden Sie auch unterhttp://www.reichtumsstudie.deÜber die StudieDie 5. Reichtumsstudie der RWB wurde im April 2021 in Zusammenarbeit mit demMarktforschungsinstitut GfK durchgeführt. Dabei wurde der Fragenkanon derVorjahresstudien verwendet. Die Grundgesamtheit dieser Untersuchung umfasstFrauen und Männer im Alter zwischen 18 und 74 Jahren in der BundesrepublikDeutschland. Daraus wurde eine repräsentative Stichprobe im Umfang von 1.010Personen gezogen.Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AGDie RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Übersicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in dieAnlageklasse zielgruppengerecht mit vergleichsweise niedrigen Zeichnungssummen.Mit mehr als 140.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der erfahrenste AnbieterEuropas in diesem Kundensegment. http://www.rwb-ag.de