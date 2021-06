Versus Systems sorgt während der US-Tour der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft für das Engagement im Stadion

Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft spielt während der #MEXTOUR am Mittwoch, den 30. Juni in Nashville (Tennessee) gegen Panama und am Samstag, den 3. Juli in Los Angeles (Kalifornien) gegen Nigeria

LOS ANGELES, 30. Juni 2021 -- Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen während der #MEXTOUR, der jährlich abgehaltenen und aus mehreren Länderspielen bestehenden Fußballtour der mexikanischen Nationalmannschaft in den Vereinigten Staaten, die diese Woche in Nashville (Tennessee) beginnt, für das ‚Fan Engagement‘ im Stadion sorgen wird. Mexiko spielt am 30. Juni 2021 im Nissan Stadium in Nashville gegen Panama und am 3. Juli 2021 im Los Angeles Memorial Coliseum in Los Angeles (Kalifornien) gegen Nigeria.

Den Fans wird dabei die Möglichkeit geboten, über die XEO-Plattform von Versus bei den Fanaufnahmen mit Fotofiltern mitzumachen – entweder live im Stadion oder mit ihren mobilen Geräten von allen beliebigen Orten aus –, um die mexikanische Nationalmannschaft zu unterstützen.

„Fußball ist die bedeutendste Sportart der Welt. Die #MEXTOUR bietet nicht nur den Fans der mexikanischen Nationalmannschaft, sondern Fußballfans in aller Welt eine tolle Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und gleichzeitig den stärksten Nationalmannschaften in der Welt des Sports in einigen der größten und faszinierendsten Stadien der Vereinigten Staaten beim Spiel zuzusehen. Versus ist wirklich stolz darauf, den Fans sowohl im Stadion als auch zu Hause ein erstklassiges ‚Fan Engagement‘ zu bieten. So macht jedes Spiel und jedes Live-Event, das wir mitgestalten, für alle einfach mehr Spaß“, sagt Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus Systems.

In ihrem aktuell 18. Jahr hat sich die jährlich stattfindende Fußballtour der mexikanischen Nationalmannschaft in den USA zu einem der beliebtesten Großereignisse in der Welt des Fußballs gemausert, wo bei jedem Spiel im Schnitt mehr als 60.000 Fans mitfiebern. Mit über 80 Spielen seit 2002 konnte die mexikanische Nationalmannschaft diese Spiele nicht nur zur Vorbereitung auf wichtige Wettbewerbe wie die FIFA-Weltmeisterschaft und den Concacaf Gold Cup nutzen, sondern sich dabei auch ihrer glühenden Fangemeinde in ganz Nordamerika präsentieren.