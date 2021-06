FREE NOW integriert ab sofort Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes

Hamburg (ots) -



- FREE NOW ist weltweit erste multimodale Mobilitätsplattform, die staatliche

Wetterdaten in die eigene App integriert, um Nutzern Empfehlungen für das

passende Verkehrsmittel zu geben

- Nutzerinnen und Nutzer der App sollen damit ab sofort mit Echtzeitdaten und

Benachrichtigungen in ihrer individuellen Mobilitäts-Entscheidung unterstützt

werden

- Pilotprojekt ist jetzt erster funktionaler Anwendungsfall des Datennetzwerkes

"Datenraum Mobilität" der deutschen Bundesregierung

- Nach erfolgreichem Test soll Pilotprojekt im Laufe des Jahres auch in anderen

europäischen Ländern zum Einsatz kommen



Erster Anwendungsfall geht live: FREE NOW, Europas führende Mobilitätsplattform,

nutzt ab sofort Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und unterstützt

Nutzerinnen und Nutzer der App mit Echtzeitdaten und Benachrichtigungen bei der

Wahl für das passende Fortbewegungsmittel. Das Pilotprojekt startet zunächst in

Deutschland, soll aber perspektivisch auch in anderen europäischen Märkten zum

Einsatz kommen. Durch den Austausch von Daten mit externen Anbietern ermöglicht

FREE NOW automatisierte intelligente Mobilitäts-Empfehlungen innerhalb der App.

Das Projekt war im Frühjahr angekündigt worden, nun startet wie geplant die

Umsetzung.









Mithilfe der ersten Implementierung von Daten des Deutschen Wetterdienstes

verfolgt FREE NOW das übergeordnete Ziel, den App-Nutzern eine zum Wetter

passende Mobilitäts-Option zu empfehlen und das Erlebnis auf der multimodalen

Mobilitätsplattform weiter zu verbessern. Denn eScooter und eMopeds sind

beispielsweise eher für sonniges Wetter geeignet, während Taxis und Mietwagen

bei Regenwetter zu bevorzugen sind. Basierend auf den Echtzeit-Wetterdaten kann

FREE NOW seinen Nutzern nun ganz konkrete Handlungsempfehlungen für die Fahrt

von A nach B geben.



Bei diesem Use Case handelt es sich nicht nur um das erste Pilotprojekt dieser

Art für FREE NOW, sondern darüber hinaus um den deutschlandweit ersten Live-Test

für das von der deutschen Bundesregierung ins Leben gerufene Datennetzwerk

"Datenraum Mobilität". Die Wettermeldungen werden seit dem 21. Juni 2021 in

Deutschland getestet und könnten im Laufe des Jahres auch in anderen Länder

ausgerollt werden. Für den Nutzer bedeutet das:



- FREE NOW empfängt Daten über aktuelle Wetterbedingungen an den jeweiligen

Standorten der Nutzer, die automatisch in die App implementiert werden

- Bei einer Vorhersage für Regen und einer entsprechenden Nutzer-Wahl für

eScooter oder eMoped sendet die App automatisch eine In-App-Nachricht, die

besagt, dass die aktuellen Wettervorhersagen nicht ideal für das Seite 2 ► Seite 1 von 3



