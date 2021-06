FREE NOW, la primera plataforma de movilidad que integra información meteorológica local

Hamburgo (ots) - - Esta integración mejorará la experiencia de usuario al

sugerir, a través de una notificación en la app, la mejor opción de movilidad de

acorde a las condiciones meteorológicas



- Es la primera integración de datos externos de la compañía tecnológica, que

hará el proyecto piloto en Alemania de la mano de Mobility Data Space





- FREE NOW quiere ampliar la asociación con otros partners en el resto demercados en los que opera para incluir esta funcionalidadFREE NOW (https://free-now.com/es/) , la plataforma líder de movilidad enEuropa, ha anunciado que integrará datos externos en tiempo real por primera vezen la app a partir del 21 de junio. Gracias a su cooperación con Mobility DataSpace, una institución operada por el gobierno alemán e intermediaria de datosdel sector de la movilidad, la app de FREE NOW podrá realizar recomendacionesautomatizadas de movilidad inteligente, como el pronóstico del tiempo localdentro de la aplicación, a los usuarios. De este modo, FREE NOW se convierte enla primera plataforma de movilidad europea en incluir datos externosmeteorológicos locales en la app para mejorar la experiencia de usuario.El proyecto piloto se llevará a cabo en Alemania de la mano de Mobility DateSpace, que será la institución encargada de integrar los datos del ServicioMeteorológico Nacional Alemán. La compañía ha decidido empezar integrando datosmeteorológicos en la app, ya que las previsiones del tiempo juegan un papelimportante en el uso de los diferentes modos de transporte y, por ende, en laeficiencia y sostenibilidad de la movilidad urbana. La intención de FREE NOW esllevar a cabo proyectos similares a este a lo largo del año en el resto depaíses europeos en los que está presente.A nivel tecnológico, la integración permite que la app de FREE NOW reciba datosen tiempo real sobre las condiciones climáticas en base a la ubicación delusuario. Si el pronóstico predice lluvia y el usuario abre la pestaña de motoeléctrica (en España existe esta opción por la integración de Cooltra), la appenviará automáticamente un mensaje al usuario avisando de que las condicionesmeteorológicas no son las idóneas para hacer uso de esa opción de movilidad, yle sugerirá reservar un taxi. Si, por el contrario, hace un buen día, la apprecomendará al usuario desplazarse en una opción de micromovilidad de bajoimpacto medioambiental.Además de integrar datos meteorológicos, la plataforma de movilidad tiene elpotencial de incluir otros datos inteligentes, como alertas de tráfico actuales,sugerencias de eventos o información sobre el destino. "Nuestro propósito esbrindar al usuario una oferta de movilidad personalizada. Por ejemplo, si hay unatasco de 8 km, tendría más sentido animar al usuario a desplazarse en opcionesde micromovilidad, o en metro que en taxi. Por el contrario, si el usuario tieneque recorrer una larga distancia dentro de la ciudad o tiene la necesidad de iral aeropuerto, la aplicación podría sugerir una opción de movilidad más rápida ycómoda o que permita llevar equipaje, como un taxi", afirma Tim Wiegels,vicepresidente de datos de FREE NOW.De este modo, FREE NOW refuerza su posicionamiento como plataforma tecnológicade movilidad líder y su visión holística de la movilidad urbana.Sobre FREE NOWFREE NOW es la empresa de movilidad multiservicio respaldada por Daimler y BMW.Además del servicio de transporte privado, FREE NOW ahora también ofreceservicios de micromovilidad, como patinetes,bicicletas, motos y cochescompartidos. Consta de los servicios FREE NOW (10 mercados europeos) y Beat (5mercados latinoamericanos y 1 europeo). En resumen, estos servicios atraenactualmente a 50 millones de usuarios en 16 mercados y más de 150 ciudades. FREENOW trabaja con varios proveedores externos para ofrecer a sus clientes una gamaaún más amplia de opciones para ir del punto A al B. En total, alrededor de2.000 empleados en 35 oficinas trabajan para los servicios de FREE NOW, que estádirigido por el CEO Marc Berg.Contacto de prensaFREE NOWAdriana Navarromailto:adriana.navarro@free-now.comContenido adicional: http://presseportal.de/pm/135702/4956148OTS: FREE NOW