Allgeier SE stärkt mit der Akquisition der it-novum GmbH den Geschäftsbereich Enterprise IT

Mit der Übernahme gehen alle Mitarbeiter, Lösungen und Produkte von it-novum auf die Allgeier SE über. Die Eigenständigkeit von it-novum bleibt gewahrt

München, 30. Juni 2021 - Allgeier SE, eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale Transformation mit Sitz in München, übernimmt den Business Open Source-Spezialisten it-novum GmbH von der KAP AG. Mit der Akquisition schärft die Allgeier Gruppe ihr Profil in den Feldern Open Source-basierte Softwarelösungen und Öffentliche Auftraggeber weiter und treibt Innovationsthemen wie Smart City, IoT, digitale Prozesse und Robotic Process Automation voran.



Michael Kienle, Geschäftsführer von it-novum, begrüßt den Wechsel zur Allgeier Gruppe: "Ich freue mich sehr, dass wir unsere zukunftsweisenden Lösungen zukünftig unter dem Dach eines der Top IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum entwickeln dürfen. Mit 20 Jahren Projekterfahrung im Business Open Source-Umfeld für Großkunden, die öffentliche Hand und den gehobenen Mittelstand können wir zukunftsträchtiges und wertschöpfendes Technologie-Know-how in den Unternehmensverbund einbringen. Das betrifft auch unsere Business-Expertise bei Lösungen wie Smart City, IoT oder digitalen Prozessen. Ich verspreche mir viel von dem Zugriff auf das Expertennetzwerk und das ausdifferenzierte IT- und Software-Services-Portfolio der Allgeier SE, weil wir dadurch eine noch bessere Wachstums- und Entwicklungsperspektive erhalten."



"Die Kombination aus innovativen Business Open Source-Technologien, attraktiven Kunden aus Public Sector und freier Wirtschaft und tiefgreifenden Prozesskenntnissen von Lösungen rund um wesentliche Innovations- und Wachstumsthemen hat uns sehr gereizt", sagt Hubert Rohrer, Vorstand der Allgeier SE. "Unser Ziel ist es, für unsere über 2.000 Kunden moderne, datengetriebene Digitalisierungsthemen anzubieten, um dem hohen Bedarf nach Lösungen zur digitalen Transformation noch besser zu begegnen. Dafür sind die Produkte und Leistungen von it-novum eine perfekte Erweiterung unseres umfassenden IT-Dienstleistungs- und Softwareportfolios."