Leonidas managt weiteren Windpark für Ventient Energy / Ventient Energy nimmt zweiten Leonidas-Windpark ins Portfolio. Leonidas verantwortet kaufmännische, technische, administrative Betriebsführung.

Kalchreuth (ots) - Die angestrebte Energiewende in Europa basiert besonders auf

der Förderung und Ausweitung von nachhaltigen Energieprojekten. Die Leonidas

Management GmbH errichtet, verwaltet und betreut dabei zwölf Windparks in

Frankreich. Im Mai 2021 wurde der von Leonidas geführte Windpark "Pauvres" in

das Portfolio von Ventient Energy aufgenommen. Das Unternehmen, in das von J.P.

Morgan beratene Asset Management Pensionsfunds investieren, erweitert damit sein

Engagement in der Onshore-Windenergieerzeugung in Frankreich.



Die Leonidas Management GmbH betreibt und verwaltet zwölf Windparks in

Frankreich mit insgesamt 235 MW Leistung. Das Unternehmen aus Mittelfranken hat

in der jahrelangen, länderübergreifenden Arbeit große Erfahrungen auf dem

französischen Windenergiemarkt gesammelt. Im Mai 2021 hat sich Ventient Energy,

der größte unabhängige Onshore-Windenergieerzeuger Europas, dazu entschlossen,

einen weiteren von Leonidas errichteten Windpark in sein Portfolio aufzunehmen.

Der Windpark "Pauvres" im französischen Département Ardennes bietet eine

installierte Leistung von 15 MW.







Frankreich. Dabei verantwortet das Unternehmen von Geschäftsführerin Antje

Grieseler und Geschäftsführer Ralf Schamberger die kaufmännische, technische als

auch administrative Betriebsführung.



"Diese Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Ventient Energy und damit J.P.

Morgan Asset Management ist eine Bestätigung für unsere nachhaltig gute Arbeit

und unseren Antrieb, diese langfristig weiterzuführen" - Antje Grieseler,

Geschäftsführerin der Leonidas Management GmbH.



Ventient Energy hat ebenso wie Leonidas bereits vor einigen Jahren das Potential

des französischen Marktes bei der Windenergie erkannt, das Portfolio in

Frankreich besteht derzeit aus 39 Projekte mit 2,6 GW installierter Leistung.

Das gesamte Portfolio des Onshore-Windenergieerzeugers in Europa umfasst aktuell

411 MW installierte Leistung. Die Aufnahme des Windparks "Pauvres" ist der

nächste Schritt bei der seit 2018 bestehenden vertrauensvollen Zusammenarbeit

zwischen der Leonidas Management GmbH und Vientent Energy, durch die

Portfolioerweiterung um ein weiteres von Leonidas errichtetes Windenergieprojekt

kooperieren beide Unternehmen fortan noch enger.



Über Leonidas Management



Leonidas Management wurde 2008 von Geschäftsführerin Antje Grieseler in

Kalchreuth gegründet. Im länderübergreifenden Verbund mit weiteren

Gesellschaften betreut und verwaltet die Gruppe um Leonidas derzeit 37 Solar-

und 12 Windprojekte mit dem Schwerpunkt in Frankreich für private und

institutionelle Investoren.



