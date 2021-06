Berlin (ots) - Der Countdown läuft: Noch bis zum 9. Juli 2021 haben kreative

Köpfe die Chance, sich für ihre innovativsten und erfolgreichsten Kampagnen bei

der Verleihung der VISION.A Awards feiern zu lassen. Gesucht werden

Healthcare-Held:innen und mutige Vordenker:innen, die in 2021 im Zeichen von

Corona & Co. neue Trends, Ideen und digitale Konzepte rund um die Zukunft der

Apotheke ins Leben gerufen haben. Sie sollen für ihr Engagement ausgezeichnet

werden.



Unter dem Motto "Post Pandemie: Wenn die Zukunft die Gegenwart einholt" findet

am 1. September 2021 bereits zum sechsten Mal die Digitalkonferenz VISION.A.

statt. Tagsüber befassen sich die Speaker:innen und Teilnehmer:innen mit den

Entwicklungen und Visionen für den deutschen Gesundheitsmarkt. Am Abend verleiht

APOTHEKE ADHOC gemeinsam mit dem Exklusiv-Partner NOVENTI die heißbegehrten

Awards an beeindruckende Initiativen und Persönlichkeiten aus dem Apotheken- und

Pharmamarkt. Neben den wunderschönen Awards winken auch dieses Jahr Mediabudgets

von insgesamt mehr als 50.000 Euro.







Entwicklungen noch schneller voranzutreiben. Und genau diese werden bei VISION.A

2021 in sieben spannenden Kategorien ausgezeichnet:



Gesundfluencer:innen



Corona - Held:innen & Co.



Beste Kampagne



Bester Podcast Healthcare



Marken & Innovationen



NOVENTI eHealth Award



Mutmacher:innen



Die Sieger:innen werden in einer feierlichen Preisverleihung im berühmten

Berliner Filmpalast Kino International gefeiert - sowohl vor bis zu 250 Gästen

vor Ort als auch online im Live Stream. Jetzt noch bis 9. Juli 2021 kostenlos

bewerben! Interessierte senden ihre Bewerbung für den VISION.A Award als PDF-,

Word-, Bild- oder Video-Datei per E-Mail an mailto:award@apotheke-adhoc.de . Das

Team von VISION.A 2021 freut sich auf weitere spannende Projekt-Einreichungen!



Bei VISION.A 2021 treffen sich am 1. September 2021 zum sechsten Mal

Ideengeber:innen, innovative Köpfe und Brancheninsider:innen des Pharma- und

Gesundheitsmarktes. In einer einzigartigen Hybridveranstaltung tauschen sich die

Gäste über neue Trends und Konzepte für die digitale Zukunft von Pharma und

Apotheke aus. Neben APOTHEKE ADHOC wird die Veranstaltung von Exklusiv-Partner

NOVENTI präsentiert.



Pressekontakt:



VISION.A / APOTHEKE ADHOC

Pariser Platz 6A

10117 Berlin



Telefon: 030 - 80 20 80 500

E- Mail: mailto:vision.a@apotheke-adhoc.de

Internet: vision.apotheke-adhoc.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/138537/4956189

OTS: VISION.A





Die Pandemie verdeutlicht, dass es Vorreiter:innen braucht, um digitaleEntwicklungen noch schneller voranzutreiben. Und genau diese werden bei VISION.A2021 in sieben spannenden Kategorien ausgezeichnet:Gesundfluencer:innenCorona - Held:innen & Co.Beste KampagneBester Podcast HealthcareMarken & InnovationenNOVENTI eHealth AwardMutmacher:innenDie Sieger:innen werden in einer feierlichen Preisverleihung im berühmtenBerliner Filmpalast Kino International gefeiert - sowohl vor bis zu 250 Gästenvor Ort als auch online im Live Stream. Jetzt noch bis 9. Juli 2021 kostenlosbewerben! Interessierte senden ihre Bewerbung für den VISION.A Award als PDF-,Word-, Bild- oder Video-Datei per E-Mail an mailto:award@apotheke-adhoc.de . DasTeam von VISION.A 2021 freut sich auf weitere spannende Projekt-Einreichungen!Bei VISION.A 2021 treffen sich am 1. September 2021 zum sechsten MalIdeengeber:innen, innovative Köpfe und Brancheninsider:innen des Pharma- undGesundheitsmarktes. In einer einzigartigen Hybridveranstaltung tauschen sich dieGäste über neue Trends und Konzepte für die digitale Zukunft von Pharma undApotheke aus. Neben APOTHEKE ADHOC wird die Veranstaltung von Exklusiv-PartnerNOVENTI präsentiert.Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 500E- Mail: mailto:vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/138537/4956189OTS: VISION.A