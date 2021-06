Huaweis Ryan Ding Kontinuierliche Innovation beleuchtet die Zukunft jeder Branche Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 30.06.2021, 13:47 | 31 | 0 | 0 30.06.2021, 13:47 | SHENZHEN, China, 30. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2021 hielt Huawei Executive Director und President of Carrier BG Ryan Ding eine Keynote Innovation: Lighting up the Future. In seiner Keynote sagte Ding, dass Innovationen in der IKT zu einem wichtigen Motor der Weltwirtschaft werden und ihr Wert über die Telekommunikationsbranche hinausgeht. Insbesondere die fortlaufende Innovation im Bereich 5G wird den Betreibern, der IKT-Branche und der Weltwirtschaft mehr Wert bringen und die Zukunft jeder Branche erhellen. Mehr als Telekommunikation: Innovationen in der IKT-Branche werden zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor Die Pandemie, so Ding, hat eine neue Normalität geschaffen, in der die digitale Wirtschaft die treibende Kraft für die globale Wirtschaft ist. Die IKT-Infrastruktur als Grundpfeiler der digitalen Wirtschaft spielt eine immer wichtigere Rolle. Ding erwähnte, dass der Wert der IKT mittlerweile über die Telekommunikationsbranche hinausgeht und transformative Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft hat. In Ländern, in denen sich 5G schneller entwickelt, konnten die Betreiber ein schnelleres Umsatzwachstum verzeichnen, und diese Länder verfügen in der Regel auch über eine insgesamt bessere digitale Infrastruktur. Nehmen wir China als Beispiel: In weniger als 18 Monaten wurden mehr als 820.000 5G-Basisstationen installiert, und die chinesischen Betreiber erzielten im ersten Quartal dieses Jahres einen Umsatzanstieg von 6,5 % und einen Anstieg des Nettogewinns von 5,6 %. Die rasante Entwicklung der digitalen Infrastruktur, angetrieben durch 5G, wird die chinesische Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren um 1,9 Billionen Euro bereichern. Die gleichen Geschichten spielen sich auch in Südkorea und Europa ab. Mehr als nur Konnektivität: 5G-Innovationen ermöglichen den Geschäftserfolg der Betreiber Da die IKT-Infrastruktur der Eckpfeiler der digitalen Wirtschaft im 5G-Zeitalter ist, spielen die Betreiber eine wichtigere Rolle als früher. Ding sagte: „Derzeit besteht das Hauptziel der Betreiber bei 5G darin, durch Innovationen bei der Netzeinführung, der Marktentwicklung und der Betriebsoptimierung geschäftlichen Erfolg in drei Schlüsselmärkten - Verbraucher, Haushalte und Industrie - zu erzielen." „Im Verbrauchermarkt bedeutet 5G nicht nur schnellere Geschwindigkeiten; es bringt auch neue Erfahrungen und neue Werte. Einige Betreiber haben bereits erste Geschäftserfolge erzielt." Seite 2 ► Seite 1 von 3





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer