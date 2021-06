Sofinnova Partners gibt drei neue Investitionen aus seinem Fonds für die italienische wissenschaftliche Forschung bekannt

Sofinnova Partners, ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Sitz in Paris, London und Mailand, gab heute drei neue Investitionen aus dem Sofinnova Telethon Fund bekannt - seinem Fonds für Investitionen in der Anlaufphase, der für seltene genetische Störungen eingesetzt wird. Die Sart-ups AAVantgarde Bio, Alia Therapeutics und Borea Therapeutics sind dabei, vielversprechende neue Therapien für seltene genetische Störungen zu entwickeln.

Graziano Seghezzi, Managing Partner bei Sofinnova Partners, erklärte: „Diese Investitionen markieren einen wichtigen Schritt in unserer Mission, die hervorragende wissenschaftliche Forschung zu unterstützen, die aus italienischen Wissenschafts- und Forschungszentren stammt. Sie betonen zudem den außerordentlichen Fluss neuer Investitionsmöglichkeiten in die italienische Biotechnologie sowie die wichtige Rolle, die das Risikokapital in der Ermöglichung innovativer Behandlungen spielt, um Patienten zu erreichen, die unter seltenen genetischen Störungen leiden und heutzutage sehr wenige therapeutische Optionen haben.“

Der Sofinnova Telethon Fund ist der größte Fonds für Biotechnologie in Italien. Das Team wird von den Technologietransfer-Experten Lucia Faccio und Paola Pozzi, Partner bei Sofinnova Partners, geleitet, die von der Niederlassung in Mailand aus agieren.

Die drei neuen Seed-Investitionen, die insgesamt 6 Millionen Euro umfassen, entsprechen der Fonds-Investitionsstrategie, die beste Forschung Italiens und die am vielversprechendsten Unternehmer ausfindig zu machen und zu unterstützen, um Unternehmen von Weltklasseniveau im Bereich seltener genetischer Störungen zu entwickeln.

AAVantgarde Bio mit Sitz in Mailand entwickelt Gentherapien für vererbbare Netzhauterkrankungen. Der Gründer, Professor Alberto Auricchio, ist ein hoch anerkannter Wissenschaftler und Pionier im Bereich der Gentherapie. Die Technologie des Unternehmens basiert auf existierenden Plattformen, die auf AAV (Adeno-assoziierten Viren) basieren und die Haupttechnologie viraler Vektoren darstellen, die in Gentherapieanwendungen zum Einsatz kommen. Existierende auf AAV basierende Plattformen waren bislang durch ihre Kapazität begrenzt - eine Herausforderung, die AAVantgarde Bio bewältigt, indem es es die Einbringung großer Gene in Gewebe und Zellen in vivo ermöglicht. Das Unternehmen ist eine Ausgliederung von TIGEM, einem internationalen Forschungsinstitut mit Sitz in Neapel, das sich im Besitz und unter der Verwaltung der Telethon Foundation befindet.