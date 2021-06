^ DGAP-News: Hüttig & Rompf AG / Schlagwort(e): Immobilien/Marktbericht Hüttig & Rompf AG: Neue Bauförderung BEG von der KfW - was bei der Baufinanzierung jetzt beachtet werden muss

Hüttig & Rompf AG: Neue Bauförderung BEG von der KfW - was bei der Baufinanzierung jetzt beachtet werden muss

---------------------------------------------------------------------------

Neue Bauförderung BEG von der KfW - was bei der Baufinanzierung jetzt beachtet werden muss



Frankfurt am Main, 30. Juni 2021 - Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wird in diesem Jahr die energetische Gebäudeförderung des Bundes neu aufgesetzt. Die BEG ersetzt die bestehenden Programme zur Förderung von Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien im Gebäudebereich - darunter das CO2-Gebäudesanierungsprogramm (Programme Energieeffizient Bauen und Sanieren), das Programm zur Heizungsoptimierung (HZO), das Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) und das Marktanreizprogramm zur Nutzung Erneuerbarer Energien im Wärmemarkt (MAP).



Nach dem Beginn der BEG im Januar 2021 mit Zuschüssen für Einzelmaßnahmen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) startet die BEG am 1. Juli 2021 auch bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit der Kreditförderung für Einzelmaßnahmen und der Effizienzhaus-Förderung im Neubau- und Sanierungsbereich. Sie gilt



- für alle Wohngebäude, z. B. für Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser oder Wohnheime



- für alle Nichtwohngebäude, z. B. für Gewerbegebäude, kommunale Gebäude oder Krankenhäuser



Die BEG soll dazu beitragen, durch eine Kombination aus Energieeinsparung und Einsatz erneuerbarer Energien den Primärenergiebedarf von Gebäuden bis 2050 um rund 80 Prozent gegenüber 2008 zu senken.



Vorteile für Bauherrinnen und Bauherren, die nachhaltig bauen

Ditmar Rompf, Vorstandsvorsitzender der Hüttig & Rompf AG: "Beim Bauen und Sanieren spielen zukünftig Nachhaltigkeit, Digitalisierung und erneuerbare Energien eine noch größere Rolle. Maßnahmen in diesen Bereichen werden daher mit einer höheren Förderung belohnt. Neu besteht bei der BEG auch die Option, für den Hausbau oder Hauskauf Zuschüsse zu beantragen - ergänzend zu dem bisherigen Förderkredit mit Tilgungszuschuss. Ein weiteres Plus: Es wird leichter, die Förderung zu beantragen. In Zukunft muss nur noch ein einziger Antrag gestellt werden - darin enthalten sind auch die Fachplanung und Baubegleitung."