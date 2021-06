Die letzten markanten Höhepunkte wurden Anfang 2018 bei 59,10 Euro gesetzt, anschließend ging die Hella-Akte in einen langjährigen Abwärtstrend über und markierte zum Höhepunkt des Corona-Crash bei 20,24 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt. Seither allerdings ist eine steile Aufwärtsbewegung in fünf Wellen erkennbar und führte das Papier in dieser Woche auf 62,00 Euro aufwärts. Doch mit einem nachhaltigen Ausbruch ist die Aktie vorläufig gescheitert, für Auftrieb sorgt aber eine mögliche Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation.

Aktivierung abwarten

Um von einem mittelfristigen Kaufsignal bei der Hella-Aktie zu profitieren, muss erst ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens über 60,00 Euro per Wochenschlusskurs abgewartet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich auf mittelfristiger Basis weiteres Aufwärtspotenzial an 70,58 und darüber sogar an 76,38 Euro ableiten. Unterstützung findet der Wert dagegen bei 55,00 Euro, darunter im Bereich des EMA 50 bei 49,09 Euro. Eine derartige Konsolidierung käme am aktuellen Widerstandsbereich nicht unerwartet, könnte sogar für einen sehr viel günstigeren Long-Einstieg genutzt werden.