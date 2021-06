AB International Health Care Portfolio: Dreamteam: Gesundheitssektor und künstliche Intelligenz

Im Bereich des Gesundheitswesens gibt es ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz. Der Investmentfonds AB International Health Care Portfolio greift dieses Potenzial auf.

Der Begriff „künstliche Intelligenz“ (KI) ruft bei vielen noch das Bild eines humanoiden Roboters, eines künstlichen Menschen hervor – Technologie, die in die Welt der Science-Fiction-Romane zu gehören scheint. Dabei wird KI bereits in vielen Bereichen des Lebens eingesetzt. Nur handelt es sich dabei nicht um den Menschen 2.0, sondern in der Regel um komplexe Software- oder Hardware-Systeme, die hoch spezialisierte Prozesse ausführen. Über die Verarbeitung von großen Datenmengen, Big Data genannt, lernen die Maschinen ständig dazu und können eingesetzt werden, um Prozesse zu optimieren und auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen. Im Bereich des Gesundheitswesens gibt es für KI ein enormes Potenzial.