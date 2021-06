RBC belässt RENAULT SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Renault angesichts einer Veranstaltung zum Thema Elektroantriebe auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Autobauer habe im Vorfeld bereits erste Ankündigungen gemacht, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begrüße es, dass bis 2030 90 Prozent der Autos ausschließlich mit Elektromotoren verkauft werden sollten. Er sei stets skeptisch gewesen, was eine Zukunft von hybriden Lösungen betreffe./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 05:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2021 / 06:08 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.