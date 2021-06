Novamind startet den Podcast „Psychedelic Therapy Frontiers“

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 30. Juni 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, hat heute die Einführung eines neuen Podcasts unter dem Titel „Psychedelic Therapy Frontiers“ (der „Podcast“) angekündigt. Der Podcast, der sich an Forscher und Kliniker auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin richtet, bietet eine Mischung aus Informationen und Bildungsgesprächen und kann auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iHeartRadio und Google Podcasts abgerufen werden.

https://youtu.be/tIT_idGZkNI

Moderiert wird der Podcast von Dr. Stephen Thayer, seines Zeichens Clinical Director, Education & Training, und Chief Medical Officer Dr. Reid Robison, beide im Führungsteam von Novamind. Im Rahmen der wöchentlichen Podcast-Episoden unterhalten sich Dr. Thayer und Dr. Robison über Themen, die für Vertreter der psychedelischen Medizin und Forschung von besonderem Interesse sind. Neben den Gastgebern selbst kommen häufig auch Branchenkollegen aus der psychischen Gesundheitsversorgung oder aus der klinischen Forschung zu Wort. In den Gesprächen geht es um Themen wie effiziente und ethisch vertretbare psychedelikagestützte Psychotherapie in der Praxis, Trip Sitting, Schadensminderung, gleichberechtigter Zugang zu Versorgungsangeboten und vieles mehr.

Der neue Podcast ist eine von mehreren geplanten Initiativen, die von der Abteilung Education & Training von Novamind unter der Leitung von Dr. Thayer lancieren werden. Damit will man dem enormen Interesse seitens der Fachkräfte auf dem Gebiet der psychischen Gesundheitsversorgung Rechnung tragen. Bei diesen Schulungsprogrammen kommen die derzeit von Novamind entwickelten Therapieprotokolle zum Einsatz; sie sollen einen besseren Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden bei Erkrankungen wie Essstörungen, Depressionen, krebsbedingten Depressionen und Angstzuständen am Lebensende ermöglichen.