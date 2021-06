Anlegerverlag CureVac mit Rückenwind Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.06.2021, 14:32 | 29 | 0 | 0 30.06.2021, 14:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei CureVac feiern heute die Bullen. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund vier Prozent nach vorne. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik: Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles CureVac-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund fünfundsiebzig Prozent. 102,00 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bei CureVac ist also Hochspannung angesagt. Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Demnach befindet sich CureVac in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 82,42 EUR verläuft. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt. Fazit: Diese CureVac-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer