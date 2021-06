RBC belässt Nel ASA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA nach einem Online-Treffen mit Konzernchef André Løkke auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 norwegische Kronen belassen. Nel gehöre zu den stärksten Aktien, um auf grünen Wasserstoff zu setzen, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell bewähre sich mit der Aussicht auf ein weiter schnelles Wachstum./tih/gl



