Foto: finanzbusiness Björn Storim wird neuer Europa-Chef der Bank of New York Mellon Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 17 | 0 | 0 30.06.2021, 14:34 | Zuvor war Storim beim europäischen Ableger der Bank Chef der Märkte in der DACH-Region. Er folgt auf Leonique van Houwelingen, die bei der Bank künftig die Aufgaben als EMEA Head of Strategic Growth und Regional Head of Client Coverage for Asset Servicing übernimmt.

