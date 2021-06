Seite 2 ► Seite 1 von 5

München (ots) -- Disruptionen werden zur primären Herausforderung für Wirtschaft undGesellschaft, schätzen 85% der im AlixPartners Disruption Index befragtenFührungskräfte- Am besten vorbereitet für die Herausforderungen im New Normal zeigen sich dieGremien von Unternehmen im Technologieumfeld und von Unternehmen mit PrivateEquity-Einfluss- Eine bewusst gestaltete Diversität von Erfahrungen und Kompetenzen derAufsichtsratsmitglieder ist ein zentraler Erfolgsfaktor - dies betonen 95% derbefragten Aufsichtsräte. Viele Unternehmen haben hier noch Handlungsbedarf- Eine weitere Professionalisierung bei der gezielten Auswahl, Besetzung undEffizienzprüfung ist notwendig- Eine ausgewogene Balance von Zeitaufwand, Haftungsrisiken und Vergütung fürAufsichtsräte zu finden wird immer schwierigerDie Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie sehr Disruption heute und auch inZukunft die Realität prägt - in wirtschaftlicher, technischer undgesellschaftlicher Hinsicht. Laut dem AlixPartners Disruption Index 2021 siehtder weitaus größte Teil (85%) der befragten Aufsichtsrätinnen und -räte dieverschiedenen Spielarten von Disruptionen als primäre und dauerhafteHerausforderung für ihre Unternehmen. Die Konsequenz: Wenn regelmäßige Umbrüchedas "New Normal" der deutschen Industrie sind, dann wird Veränderungsfähigkeitzur wichtigsten Eigenschaft erfolgreicher Unternehmen. Und dies bestimmtzwangsläufig auch die Agenda, inhaltliche Ausrichtung und Besetzung derAufsichtsgremien.Das aktuelle AlixPartners Aufsichtsrats-Radar "Disruption wird Kontinuität:Wirksame Aufsichtsratsarbeit im New Normal" zeigt, dass sich der notwendigeWandel in den Kontrollgremien vieler Konzerne auch angesichts der massivenstrategischen Herausforderungen zu langsam vollzieht. In der derzeitigenAufstellung sind viele Organe den neuen Aufgaben nur bedingt gewachsen. Zwarsehen 95% der befragten Aufsichtsratsmitglieder vielfältige und komplementäreZusammensetzung und Diversität des Aufsichtsrats als zentrale Voraussetzungenfür dessen künftige erfolgreiche Arbeit. Aber diesem Zielbild entsprechen sieaus Sicht vieler Befragter oft nicht und benötigen einen weiterenProfessionalisierungsschub. Wie gut und schnell dieser Umschwung gelingt, wirdin Zukunft jedoch mit darüber entscheiden, wie erfolgreich Unternehmen kommendeHerausforderungen meistern. "Um Zielerreichung, Compliance und Risikomanagementdes kontrollierten Unternehmens bewerten zu können, richtet sich der Blick desAufsehers häufig zu sehr in den Rückspiegel.", sagt Andreas Rüter, Co-Autor derStudie und Deutschlandchef von AlixPartners. "In Phasen schnellen Wandels istfür den Kontrolleur aber auch der Blick nach vorne erfolgskritisch, um schnell