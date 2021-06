Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

OTRS kündigt Dividende an - Gewinn gesteigert Aktionäre der OTRS AG sollen erstmalig eine Dividende erhalten: Je Aktie kündigt die Aktiengesellschaft am Mittwoch die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,07 Euro an. Den Gewinn je Anteilschein hat das Software-Unternehmen im vergangenen Jahr von …